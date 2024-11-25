Киевщина в очередной раз подверглась массированной атаке рф дронами: что известно о последствиях

ukenru
Эксклюзив
Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать
07:10 • 40794 просмотра

Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать

Эксклюзив
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
 • 163605 просмотра

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Эксклюзив
Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства
 • 162630 просмотра

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства

Эксклюзив
"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ
 • 171384 просмотра

"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру
 • 217522 просмотра

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

Эксклюзив
Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев
 • 189683 просмотра

Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев

Эксклюзив
Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ
 • 136803 просмотра

Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ

Эксклюзив
"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты
 • 143681 просмотра

"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты

Эксклюзив
"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка
 • 144296 просмотра

"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка

Эксклюзив
Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий
 • 151142 просмотра

Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Атака шахедов на Запорожье: агрессор ударил по инфраструктурному объекту - ОВА

Атака шахедов на Запорожье: агрессор ударил по инфраструктурному объекту - ОВА

 • 40766 просмотра
В столице в результате атаки БпЛА вспыхнул пожар в жилом доме и обломки упали на частный сектор

В столице в результате атаки БпЛА вспыхнул пожар в жилом доме и обломки упали на частный сектор

 • 48885 просмотра
В Запорожье в результате вражеской атаки пострадала 16-летняя девушка

В Запорожье в результате вражеской атаки пострадала 16-летняя девушка

 • 31261 просмотра
Южная Корея выделит $6 млн на украинское зерно для стран с продовольственным кризисом

Южная Корея выделит $6 млн на украинское зерно для стран с продовольственным кризисом

03:24 • 35689 просмотра
Террористическая страна осуществила 73 обстрела на Сумщине

Террористическая страна осуществила 73 обстрела на Сумщине

04:03 • 24053 просмотра
публикации
Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать

Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать
Эксклюзив

07:10 • 40794 просмотра
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
Эксклюзив

 • 163605 просмотра
Конкурс со скрытыми условиями: АРМА в тендере на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" "забыло" упомянуть о залоге

Конкурс со скрытыми условиями: АРМА в тендере на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" "забыло" упомянуть о залоге

 • 129862 просмотра
Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

 • 140496 просмотра
Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

 • 217522 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Николь Кидман и ее муж планируют возвращение в Австралию после тяжелого года

Николь Кидман и ее муж планируют возвращение в Австралию после тяжелого года

08:12 • 0 просмотра
Канье Уэст скрывается в Японии от судебного иска бывшей ассистентки

Канье Уэст скрывается в Японии от судебного иска бывшей ассистентки

 • 72065 просмотра
Ким Кардашьян вызвала бурное обсуждение из-за фотосессии в белье с четками

Ким Кардашьян вызвала бурное обсуждение из-за фотосессии в белье с четками

 • 103182 просмотра
Хейли Бибер показала, как восстанавливает формы после рождения сына

Хейли Бибер показала, как восстанавливает формы после рождения сына

 • 104246 просмотра
Букингемский дворец называют самым дорогим домом в мире: что внутри

Букингемский дворец называют самым дорогим домом в мире: что внутри

 • 102856 просмотра
Актуальное
Киевщина в очередной раз подверглась массированной атаке рф дронами: что известно о последствиях

Киевщина в очередной раз подверглась массированной атаке рф дронами: что известно о последствиях

Киев  •  УНН

 • 6494 просмотра

Read in English

В течение ночи враг совершил массированную атаку дронами на Киевскую область. Силы ПВО уничтожили все вражеские цели, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.

В течение ночи российские войска снова осуществили массированную атаку дронами на Киевскую область. Силы ПВО уничтожили вражеские цели, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, падение обломков произошло на открытой местности, сообщил в понедельник председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко в Telegram, пишет УНН.

Детали

«Враг не прекращает массированно атаковать Киевскую область ударными дронами. В воскресенье тревога объявлялась несколько раз и продолжалась всю ночь. В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено. Падение обломков сбитых вражеских целей фиксируются на открытых участках местности», - указал Кравченко, призвав оставаться в безопасных местах, пока опасность не минует.

Все оперативные службы, по его словам, продолжают свою работу по выявлению и фиксации последствий воздушной атаки.

В Киевской области работают силы ПВО из-за обнаружения БпЛА24 нояб. 2024, 20:33 • 37861 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКиевКиевская область
kievКиев