Киевщина в очередной раз подверглась массированной атаке рф дронами: что известно о последствиях

В течение ночи российские войска снова осуществили массированную атаку дронами на Киевскую область. Силы ПВО уничтожили вражеские цели, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, падение обломков произошло на открытой местности, сообщил в понедельник председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко в Telegram, пишет УНН.

Детали

«Враг не прекращает массированно атаковать Киевскую область ударными дронами. В воскресенье тревога объявлялась несколько раз и продолжалась всю ночь. В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено. Падение обломков сбитых вражеских целей фиксируются на открытых участках местности», - указал Кравченко, призвав оставаться в безопасных местах, пока опасность не минует.

Все оперативные службы, по его словам, продолжают свою работу по выявлению и фиксации последствий воздушной атаки.

В Киевской области работают силы ПВО из-за обнаружения БпЛА