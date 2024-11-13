Киев не будет тратить бюджетные средства на новогодние локации: что известно о праздновании
Киев • УНН
КГГА не будет тратить бюджетные средства на новогодние локации, но меценаты предлагают установить елку на Софийской площади. Окончательное решение должен принять Совет обороны города.
Киев не будет тратить бюджетные средства на новогодние локации, впрочем возможно обустройство новогодней елки на Софийской площади за счет меценатов, сообщили в КГГА в среду, пишет УНН.
Детали
«Город не будет тратить бюджетные средства на организацию и обустройство новогодних локаций. В столице не предусмотрено никаких массовых празднований, таких как ярмарки, фудкорты и аттракционы на главных площадях. Однако, чтобы не оставлять киевлян, особенно детей, без праздничного настроения, возможно обустройство новогодней елки на Софийской площади за счет меценатов, как и в прошлые годы», - указали в КГГА.
Как отмечается, в частности, в город обратилось ООО «ГЛОБАЛ-ДЕКОР» с предложениями обустроить новогоднюю елку и декор, которые уже есть у него в распоряжении. Кроме того, они готовы взять на себя установку и обслуживание главной новогодней елки, все ресурсное и финансовое обеспечение, отметили в КГГА.
Ссылаясь на законодательство, в КГГА указали, что в Киеве в этом году не будут организованы массовые мероприятия к новогодним праздникам. «В условиях войны город имеет другие приоритетные направления финансирования из городского бюджета, которые сосредоточены, в частности, на поддержке Защитников и Защитниц, ветеранов и ветеранок и внутренне перемещенных лиц», - говорится в сообщении.
При этом столичные меценаты, как указано, инициируют создание рождественской атмосферы.
«В частности, предлагают установить новогоднюю елку на Софийской площади, что станет возможным, если соответствующее решение одобрит Совет обороны города Киева», - сообщили в КГГА.
На сегодня, как отмечается, разработан новогодний дизайн-проект локации. «В нем предусмотрена установка искусственной елки с тематическим новогодним декором. Все работы по обустройству новогодней локации должны сделать за средства меценатов», - отметили в КГГА.
Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили9 нояб. 2024, 13:55 • 156956 просмотров