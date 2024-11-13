Киев не будет тратить бюджетные средства на новогодние локации: что известно о праздновании

Киев не будет тратить бюджетные средства на новогодние локации, впрочем возможно обустройство новогодней елки на Софийской площади за счет меценатов, сообщили в КГГА в среду, пишет УНН.

Детали

«Город не будет тратить бюджетные средства на организацию и обустройство новогодних локаций. В столице не предусмотрено никаких массовых празднований, таких как ярмарки, фудкорты и аттракционы на главных площадях. Однако, чтобы не оставлять киевлян, особенно детей, без праздничного настроения, возможно обустройство новогодней елки на Софийской площади за счет меценатов, как и в прошлые годы», - указали в КГГА.

Как отмечается, в частности, в город обратилось ООО «ГЛОБАЛ-ДЕКОР» с предложениями обустроить новогоднюю елку и декор, которые уже есть у него в распоряжении. Кроме того, они готовы взять на себя установку и обслуживание главной новогодней елки, все ресурсное и финансовое обеспечение, отметили в КГГА.

Ссылаясь на законодательство, в КГГА указали, что в Киеве в этом году не будут организованы массовые мероприятия к новогодним праздникам. «В условиях войны город имеет другие приоритетные направления финансирования из городского бюджета, которые сосредоточены, в частности, на поддержке Защитников и Защитниц, ветеранов и ветеранок и внутренне перемещенных лиц», - говорится в сообщении.

При этом столичные меценаты, как указано, инициируют создание рождественской атмосферы.

«В частности, предлагают установить новогоднюю елку на Софийской площади, что станет возможным, если соответствующее решение одобрит Совет обороны города Киева», - сообщили в КГГА.

На сегодня, как отмечается, разработан новогодний дизайн-проект локации. «В нем предусмотрена установка искусственной елки с тематическим новогодним декором. Все работы по обустройству новогодней локации должны сделать за средства меценатов», - отметили в КГГА.

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили