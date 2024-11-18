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Киберполиция разоблачила схему перепродажи железнодорожных билетов в Европу

Киберполиция разоблачила схему перепродажи железнодорожных билетов в Европу

Киев  •  УНН

 • 4260 просмотра

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В Киеве разоблачена группа лиц, которые создавали искусственный дефицит железнодорожных билетов в Европу из-за несанкционированного доступа к учетным записям. Злоумышленники перепродавали билеты втрое дороже через соцсети.

В столице разоблачена группа лиц, которые перепродавали международные железнодорожные билеты по тройной цене. Злоумышленники получали несанкционированный доступ к учетным записям и создавали искусственный дефицит. А потом перепродавали билеты через соцсети. Об этом сообщили в Киберполиции, передает УНН

Детали

Как указали в Киберполиции, высокий спрос на путешествия по железной дороге спровоцировал появление "черного" рынка и желающих незаконно обогатиться на перепродаже билетов на наиболее ажиотажные рейсы.

Следствие установило, что дельцы, получая несанкционированный доступ к учетным записям посторонних лиц, скупали билеты на популярные железнодорожные направления в страны Европы, создавая искусственный дефицит для других пассажиров. После чего злоумышленники перепродавали билеты по цене втрое выше, чем их реальная стоимость на различных интернет-платформах, в том числе и в группах телеграмм-каналов.

Полицейские установили не менее пяти человек, которые торговали "поездками" по указанной схеме, и провели ряд обысков по их месту жительства в Киеве и Киевской области, откуда изъяли компьютерную технику и гаджеты, содержащие учетные записи третьих лиц, банковские карты и большое количество приобретенных билетов на различные направления.

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Уголовные производства начаты по ч. 4 ст. 190 УК Украины - мошенничество, и ч. 5 ст. 361 УК Украины - несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей, совершенные во время действия военного положения. Им грозит до пятнадцати лет заключения.

В Укрзализныце анонсировали расширение международных и внутренних сообщений с 15 декабря4 нояб. 2024, 08:55 • 19022 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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