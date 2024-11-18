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«Хотим в 2025 году запустить возможность не идти в ТЦК": в Минобороны анонсируют постановку на учет онлайн

Киев  •  УНН

 • 5028 просмотра

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Министерство обороны анонсировало внедрение постановки на воинский учет через онлайн-сервисы без посещения ТЦК в 2025 году. Верификация будет происходить через Bank ID, документы ГМС и Единый государственный демографический реестр.

В Министерстве обороны анонсировали внедрение в 2025 году постановки на воинский учет без посещения ТЦК, а сделать это возможным через верификацию в Bank ID, через подтверждение документов Государственной миграционной службы, Единого государственного демографического реестра.

Об этом рассказали министр обороны Рустем Умеров и его заместитель Екатерина Черногоренко во время брифинга, передает УНН.

Детали

Сейчас для того, чтобы стать на учет в ТЦК, человеку необходимо прийти, сделать физический визит, сделать соответствующую верификацию, когда мы видим, кто перед нами, берем документы и имеем возможность проверить. Мы хотим в 2025 году запустить возможность не идти в ТЦК и предъявлять свои бумажные документы, удостоверяющие личность, а сделать это возможным через, например, верификацию в Bank ID, через подтверждение документов Государственной миграционной службы, Единого государственного демографического реестра

- сказала Черногоренко. 

Она заявила, что работа над этим уже ведется, но необходимы некоторые изменения в законодательство. «Но основная идея в том, чтобы человек мог в своем смартфоне с любого удобного места встать на учет в государстве, стать военнообязанным и показать, что выполняет обязанность по закону через такой онлайн-инструмент. И все это - превращение «Резерва» в абсолютную полноценную альтернативу ТЦК. То есть украинцы сами должны решать, идти физически, или сделать это через онлайн инструмент», - добавила Черногоренко.

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что министерство отрабатывает на юридическом, техническом, технологическом и законодательном уровнях внедрение такого функционала.

В этом плане, как уже сказали, наша цель, если есть возможность, превратить «Резерв+» в такой общеукраинский рекрутинговый центр, чтобы заменить оффлайн-точки, которые сейчас называются в народе ТЦК. Это не значит, что ТЦК плохие, или что-то плохое

- отметил Умеров.

Умеров отметил, что министерство взяло за принцип не навредить той системе, которая есть.

Мы слышим, знаем - это вызов, это очень огромная боль. Со своей стороны, мы прорабатывали концепт этот, чтобы превратить это в офис по обслуживанию военнослужащих. Там несколько других концепций было. Мы не останавливаемся, чтобы найти решение в этом плане

- добавил министр.

Напомним,

В Минобороны один год работают над трансформацией ТЦК и СП. Речь идет о цифровизации некоторых услуг ТЦК.

Павел Башинский

Павел Башинский

Обществополитика
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