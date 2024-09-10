Хотим, что это было медучреждение уровня "Охматдета": Кравченко рассказал детали о капремонте детской больницы в Боярке

В детской больнице в Боярке продолжается капремонт - обустраивают отделение детской онкогематологии, реконструируют операционный блок и уже установили высокотехнологичное реанимационное оборудование для новорожденных. Об этом сообщил председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко и добавил, что медучреждение должно быть лучшим - уровня "Охматдета", передает УНН.

"Современная и комфортная детская больница с профессиональным персоналом, точной диагностикой, своевременной помощью и новейшим оборудованием. Это мечта каждого региона и громады.

На днях посетил областную детскую больницу в Боярке. Хотим, чтобы это было действительно лучшее медицинское учреждение уровня "Охматдета", - сообщил Кравченко.

Он отметил, что сегодня в медучреждении продолжается капитальный ремонт.

"В частности, обустраиваем отделение детской онкогематологии на 25 пациентов. Трансплантацию костного мозга врачи смогут делать непосредственно здесь. И это будет доступно не только для тех, кто живет на Киевщине, но и в других регионах.

Реконструируем операционный блок на 7 операционных. Это позволит увеличить на 3,5-4 тыс. количество хирургических вмешательств, а также расширить их спектр. И главное - ускорить выздоровление каждого пациента.

В планах замена пассажирских и грузовых лифтов, чтобы максимально оперативно и без привлечения дополнительного персонала транспортировать пациентов в необходимые отделения. Все с учетом требований инклюзивности. Завершаем ремонтировать крышу главного корпуса больницы", - добавил глава ОГА.

По его словам, благодаря помощи благотворителей недавно в больнице установили высокотехнологичное реанимационное оборудование для новорожденных. Это открытая реанимационная система, аппарат искусственной вентиляции легких, инкубатор и тому подобное. Стоимость оборудования более 6 млн грн.

"Благодаря совместному проекту Минздрава и Всемирного банка уже вскоре больница получит оборудование для термической антибактериальной обработки медицинских отходов, которые в дальнейшем утилизируют. Это уникальный инфраструктурный проект, который позволит значительно экономить на утилизации. Уже завершили капремонт помещения, где будет установлено оборудование", - сообщил он.

Кроме того, Кравченко посетил также "Школу супергероев". Она работает на базе больницы с 2023 года. Это государственный проект под патронатом первой леди Елены Зеленской. В школе учатся дети, которые лечатся в стационаре. И, как утверждают учителя, учатся очень охотно - приходят на уроки задолго до их начала.

"Пространство, где дети не боятся и, где живет настоящая забота и помощь. Такими должны быть все больницы для детей", - резюмировал он.