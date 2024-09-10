Прагнемо, що це був медзаклад рівня "Охматдиту": Кравченко розповів деталі про капремонт дитячої лікарні у Боярці

У дитячій лікарні у Боярці триває капремонт - облаштовують відділення дитячої онкогематології, реконструюють операційний блок та вже встановили високотехнологічне реанімаційне обладнання для новонароджених. Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко і додав, що медзаклад має бути найкращим - рівня "Охматдиту", передає УНН.

"Сучасна та комфортна дитяча лікарня з фаховим персоналом, точною діагностикою, вчасною допомогою та новітнім обладнанням. Це мрія кожного регіону та громади.

Днями відвідав обласну дитячу лікарню у Боярці. Прагнемо, щоб це був дійсно найкращий медичний заклад рівня "Охматдиту", - повідомив Кравченко.

Він зауважив, що сьогодні у медзакладі триває капітальний ремонт.

"Зокрема, облаштовуємо відділення дитячої онкогематології на 25 пацієнтів. Трансплантацію кісткового мозку лікарі зможуть робити безпосередньо тут. І це буде доступно не лише для тих, хто мешкає на Київщині, а і в інших регіонах.

Реконструюємо операційний блок на 7 операційних. Це дозволить збільшити на 3,5-4 тис. кількість хірургічних втручань, а також розширити їх спектр. І основне – прискорити одужання кожного пацієнта.

В планах заміна пасажирських і вантажних ліфтів, щоб максимально оперативно і без залучення додаткового персоналу транспортувати пацієнтів до необхідних відділень. Все з урахуванням вимог інклюзивності. Завершуємо ремонтувати дах головного корпусу лікарні", - додав голова ОВА.

За його словами, завдяки допомозі благодійників нещодавно в лікарні встановили високотехнологічне реанімаційне обладнання для новонароджених. Це відкрита реанімаційна система, апарат штучної вентиляції легень, інкубатор тощо. Вартість обладнання понад 6 млн грн.

"Завдяки спільному проєкту МОЗ та Світового банку вже незабаром лікарня отримає обладнання для термічної антибактеріальної обробки медичних відходів, які в подальшому утилізують. Це унікальний інфраструктурний проєкт, який дозволить значно заощаджувати на утилізації. Вже завершили капремонт приміщення, де буде встановлене обладнання", - повідомив він.

Крім того, Кравченко відвідав також "Школу супергероїв". Вона працює на базі лікарні з 2023 року. Це державний проєкт під патронатом першої леді Олени Зеленської. В школі навчаються діти, які лікуються в стаціонарі. І, як стверджують вчителі, вчаться дуже охоче – приходять на уроки задовго до їх початку.

"Простір, де діти не бояться та, де живе справжня турбота та допомога. Такими мають бути всі лікарні для дітей", - резюмував він.