Министерство обороны вернуло в Вооруженные силы Украины значительное количество боеприпасов различных калибров, которые до начала вооруженной агрессии России против Украины были переданы предприятиям для утилизации как избыточные. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны.

Возвращенные патроны, после тщательной проверки их качества, уже применяются на поле боя против российских оккупантов - говорится в сообщении.

артиллерийские выстрелы;

боеприпасы к стрелковому оружию;



комплектующие элементы;



подрывники и т.д.



Ищем внутренние резервы для обеспечения украинских воинов боеприпасами. Понимаем, что сегодня каждый выстрел, ракета, патрон - жизненно необходимы на поле боя. Вместо утилизации боеприпасов, "утилизируем" ими врага. Даем вторую жизнь - стараемся восстановить все, что подлежит ремонту и дальнейшей эксплуатации. Все работаем для обеспечения фронта - сказал заместитель министра обороны Юрий Джигир.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что "чешская инициатива" уже действует. Первые 50 тыс. снарядов уже поступили в Украину, часть этих боеприпасов прямо сейчас на линии фронта уничтожает российских оккупантов.