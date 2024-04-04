Холера в Мариуполе: Андрющенко заявил, что в школах выявлено уже более 10 случаев

Сейчас в разных школах Мариуполя уже есть более 10 случаев заболевания холерой. Еще рано говорить об эпидемии, но есть большая угроза, что ситуация может быстро набирать обороты. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Мы знаем, что их уже более 10. Речь идет о разных школах, это не одна школа. Это означает, что это может иметь массовый характер. Еще рано говорить об эпидемии (холеры - ред.), но это очень большая угроза того, что она может очень быстро набирать обороты - сказал Андрющенко.

По его словам, на прошлой неделе россияне по территории Донецкой области очень активно и мощно распространяли фейковую информацию о том, что будто Украина пытается отравить Донецкую область, применить какое-то несуществующее биологическое оружие и отравить холерой.

Это означает, что в принципе санитарные службы оккупационной власти и так понимали, что есть очень большая угроза распространения холеры на территории Мариуполя и не только - рассказал Андрющенко.

Он отметил, что, как известно еще с 2022 года холерная палочка присуща и живет в Азовском море.

Учитывая стремительное потепление и то, что из-за количества людей, которые понаехали в Мариуполь, в первую очередь россиян, мы имеем дополнительную нагрузку на инфраструктуру города. Не работают очистные сооружения, нормально не работает водоотвод, то есть по сути канализация. Все это прямым потоком попадает в море. Видим на сегодня последствия - рассказал Андрющенко.

Контекст

Андрющенко 3 апреля сообщил, что в Мариуполе выявлены массовые случаи заболевания холерой среди детей. Поэтому оккупационные власти пытаются оперативно замолчать о ситуации необъявленным карантином.

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