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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
  •  2492 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

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Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
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Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

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Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт
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Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
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Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

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28 марта 2024, 13:27  •  544892 просмотра

Холера в Мариуполе: Андрющенко заявил, что в школах выявлено уже более 10 случаев

В разных школах Мариуполя было выявлено более 10 случаев заболевания холерой, что вызывает беспокойство относительно потенциальной эпидемии.

Война •   •  10288 просмотра
Холера в Мариуполе: Андрющенко заявил, что в школах выявлено уже более 10 случаев

рф системно нарушает права человека, устраивает пытки и сексуальное насилие на оккупированных территориях - представитель Коордштаба по вопросам обращения с военнопленными

россия систематически нарушает права человека, применяет пытки, совершает сексуальное насилие, похищает тысячи детей и депортирует целые семьи с оккупированных территорий Украины.

Общество •   •  11038 просмотра
рф системно нарушает права человека, устраивает пытки и сексуальное насилие на оккупированных территориях - представитель Коордштаба по вопросам обращения с военнопленными

Венгрия единственная в НАТО против того, чтобы Альянс координировал военную помощь Украине - СМИ

Венгрия - единственный член НАТО, который открыто выступает против прямой военной поддержки и координационной роли Альянса для Украины, отказываясь предоставлять финансовую помощь и участвовать в соответствующем планировании.

Война •   •  13837 просмотра
Венгрия единственная в НАТО против того, чтобы Альянс координировал военную помощь Украине - СМИ

На юге Украины спецназовцы из HIMARS ликвидировали группу россиян, которые строили линию обороны

Украинские спецназовцы обнаружили и ликвидировали группу из 14 российских оккупантов, которые строили укрепления на южном направлении с помощью HIMARS.

Война •   •  10475 просмотра
На юге Украины спецназовцы из HIMARS ликвидировали группу россиян, которые строили линию обороны

Комитет Рады одобрил законопроект о ликвидации КРАИЛ и усилении контроля за игорным бизнесом

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрил законопроект, который предусматривает ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и усиление контроля за игорным бизнесом.

Экономика •   •  13107 просмотра
Комитет Рады одобрил законопроект о ликвидации КРАИЛ и усилении контроля за игорным бизнесом

Укрзализныця открыла продажу билетов на поезд Чоп - Будапешт - Вена

Укрзализныця открыла онлайн-продажу билетов на новый прямой поезд №143/146 из Чопа в Будапешт и Вену, который предлагает удобную стыковку с ночными поездами из других городов Украины и комфортабельные вагоны с Wi-Fi.

Экономика •   •  11031 просмотра
Укрзализныця открыла продажу билетов на поезд Чоп - Будапешт - Вена

Отмена статуса "ограниченно годный": Минобороны объяснило, что ждет военных и военнообязанных

В Минобороны объясняют, что отмена статуса "ограниченно годный" для военнослужащих и военнообязанных требует повторного медицинского осмотра в течение 9 месяцев, после чего они будут определены как "годные" или "непригодные" к военной службе.

Война •   •  12739 просмотра
Отмена статуса "ограниченно годный": Минобороны объяснило, что ждет военных и военнообязанных

Пожизненное получил агент рф, который навел ракетный удар по пиццерии в Краматорске

Житель Краматорска был приговорен к пожизненному заключению за государственную измену после того, как предоставил российским войскам информацию, приведшую к ракетному удару по ресторану, в результате которого погибло 13 человек, в том числе 4 детей.

Криминал и ЧП •   •  10133 просмотра
Пожизненное получил агент рф, который навел ракетный удар по пиццерии в Краматорске

Ядерная установка "Источник нейтронов" в Харькове обесточена из-за атаки рф, радиационная ситуация в пределах нормы - регулятор

Ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" в Харькове осталась без внешнего электроснабжения из-за российских обстрелов, но радиационная ситуация на объекте остается в пределах нормы, поскольку работают аварийные дизель-генераторы.

Война •   •  10176 просмотра
Ядерная установка "Источник нейтронов" в Харькове обесточена из-за атаки рф, радиационная ситуация в пределах нормы - регулятор

Зеленский отреагировал на ночной удар рф по Харькову: "российские террористы будут отвечать"

В результате ночного удара россии по Харькову погибли 4 человека. Зеленский заявил, что российские террористы будут отвечать за свои действия в Харькове и за все акты агрессии против нашего народа.

Война •   •  10269 просмотра
Зеленский отреагировал на ночной удар рф по Харькову: "российские террористы будут отвечать"