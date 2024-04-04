"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
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Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
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Холера в Мариуполе: Андрющенко заявил, что в школах выявлено уже более 10 случаев
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Укрзализныця открыла продажу билетов на поезд Чоп - Будапешт - Вена
Отмена статуса "ограниченно годный": Минобороны объяснило, что ждет военных и военнообязанных
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Зеленский отреагировал на ночной удар рф по Харькову: "российские террористы будут отвечать"
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В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: деталиЭксклюзив
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактамЭксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбиватьЭксклюзив
Холера в Мариуполе: Андрющенко заявил, что в школах выявлено уже более 10 случаев
В разных школах Мариуполя было выявлено более 10 случаев заболевания холерой, что вызывает беспокойство относительно потенциальной эпидемии.
рф системно нарушает права человека, устраивает пытки и сексуальное насилие на оккупированных территориях - представитель Коордштаба по вопросам обращения с военнопленными
россия систематически нарушает права человека, применяет пытки, совершает сексуальное насилие, похищает тысячи детей и депортирует целые семьи с оккупированных территорий Украины.
Венгрия единственная в НАТО против того, чтобы Альянс координировал военную помощь Украине - СМИ
Венгрия - единственный член НАТО, который открыто выступает против прямой военной поддержки и координационной роли Альянса для Украины, отказываясь предоставлять финансовую помощь и участвовать в соответствующем планировании.
На юге Украины спецназовцы из HIMARS ликвидировали группу россиян, которые строили линию обороны
Украинские спецназовцы обнаружили и ликвидировали группу из 14 российских оккупантов, которые строили укрепления на южном направлении с помощью HIMARS.
Комитет Рады одобрил законопроект о ликвидации КРАИЛ и усилении контроля за игорным бизнесом
Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрил законопроект, который предусматривает ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и усиление контроля за игорным бизнесом.
Укрзализныця открыла продажу билетов на поезд Чоп - Будапешт - Вена
Укрзализныця открыла онлайн-продажу билетов на новый прямой поезд №143/146 из Чопа в Будапешт и Вену, который предлагает удобную стыковку с ночными поездами из других городов Украины и комфортабельные вагоны с Wi-Fi.
Отмена статуса "ограниченно годный": Минобороны объяснило, что ждет военных и военнообязанных
В Минобороны объясняют, что отмена статуса "ограниченно годный" для военнослужащих и военнообязанных требует повторного медицинского осмотра в течение 9 месяцев, после чего они будут определены как "годные" или "непригодные" к военной службе.
Пожизненное получил агент рф, который навел ракетный удар по пиццерии в Краматорске
Житель Краматорска был приговорен к пожизненному заключению за государственную измену после того, как предоставил российским войскам информацию, приведшую к ракетному удару по ресторану, в результате которого погибло 13 человек, в том числе 4 детей.
Ядерная установка "Источник нейтронов" в Харькове обесточена из-за атаки рф, радиационная ситуация в пределах нормы - регулятор
Ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" в Харькове осталась без внешнего электроснабжения из-за российских обстрелов, но радиационная ситуация на объекте остается в пределах нормы, поскольку работают аварийные дизель-генераторы.
Зеленский отреагировал на ночной удар рф по Харькову: "российские террористы будут отвечать"
В результате ночного удара россии по Харькову погибли 4 человека. Зеленский заявил, что российские террористы будут отвечать за свои действия в Харькове и за все акты агрессии против нашего народа.