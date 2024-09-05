Хищение более 88 млн грн при реконструкции админздания Госмиграционной службы: следствие по делу завершено

В деле о хищении 88 млн гривен бюджетных средств при реконструкции здания в центре Киева для обустройства в нем центрального офиса Государственной миграционной службы завершили расследование, передает УНН со ссылкой на САП.

"5 сентября 2024 года прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу о хищении 88 млн гривен бюджетных средств при реконструкции здания в центре Киева для обустройства в нем центрального офиса Государственной миграционной службы. По поручению прокурора САП детективы НАБУ открыли материалы дела стороне защиты для ознакомления", - говорится в сообщении.

В САП напомнили, что по данным следствия, в 2015 году ГМС Украины получила от государства здание в центре Киева для обустройства в нем центрального офиса.

Бизнесмен, который долгое время находился в "дружеских" отношениях с представителями ГМС и другими чиновниками, организовал длительную схему хищения бюджетных средств.

"Для реализации преступного замысла он вступил в сговор с тогдашними председателем ГМС, начальником Управления ресурсно-хозяйственного обеспечения и капитального строительства ГМС, инженером по техническому надзору, а затем с заместителем председателя ГМС, которые вместо надлежащего выполнения своих обязанностей завладели средствами, выделенными на обустройство здания. В частности, экс-глава ГМС способствовал бизнесмену в заключении договоров с подконтрольными ему компаниями по выполнению проектных и строительных работ путем искажения результатов торгов и обеспечил осуществление оплаты за невыполненные работы и неоказанные услуги. В общем, реализация преступной схемы причинила бюджету ущерб на сумму более 88 млн гривен", - отметили в САП.

Напомним

Экс-руководителю Госмиграционной службы Максиму Соколюку вручено подозрение в завладении более 88 миллионов гривен во время реконструкции административного здания ведомства.