Розкрадання понад 88 млн грн при реконструкції адмінбудівлі Держміграційної служби: слідство у справі завершено
Київ • УНН
САП завершила розслідування справи про розкрадання 88 млн грн бюджетних коштів під час реконструкції офісу ДМС у Києві. Бізнесмен у змові з керівництвом ДМС організував схему привласнення коштів через фіктивні роботи.
У справі щодо розкрадання 88 млн гривень бюджетних коштів під час реконструкції будівлі у центрі Києва для облаштування в ній центрального офісу Державної міграційної служби завершили розслідування, передає УНН із посиланням на САП.
"5 вересня 2024 року прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі щодо розкрадання 88 млн гривень бюджетних коштів під час реконструкції будівлі у центрі Києва для облаштування в ній центрального офісу Державної міграційної служби. За дорученням прокурора САП детективи НАБУ відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення", - йдеться в повідомленні.
У САП нагадали, що за даними слідства, у 2015 році ДМС України отримала від держави будівлю у центрі Києва для облаштування в ній центрального офісу.
Бізнесмен, який тривалий час перебував у "дружніх" стосунках із представниками ДМС та іншими можновладцями, організував тривалу схему розкрадання бюджетних коштів.
"Для реалізації злочинного задуму він вступив у змову із тодішніми головою ДМС, начальником Управління ресурсно-господарського забезпечення та капітального будівництва ДМС, інженером з технічного нагляду, а потім із заступником голови ДМС, які замість належного виконання своїх обов’язків заволоділи коштами, виділеними на облаштування будівлі. Зокрема, ексголова ДМС сприяв бізнесмену в укладанні договорів із підконтрольними йому компаніями щодо виконання проєктних та будівельних робіт шляхом спотворення результатів торгів і забезпечив здійснення оплати за невиконані роботи та ненадані послуги. Загалом, реалізація злочинної схеми заподіяла бюджету збитків на суму понад 88 млн гривень", - зазначили в САП.
Нагадаємо
Екскерівнику Держміграційної служби Максиму Соколюку вручено підозру у заволодінні понад 88 мільйонами гривень під час реконструкції адміністративної будівлі відомства.