Хищение 160 млн грн. на восстановлении Харькова: разоблачена организованная группа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
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Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
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Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

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КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
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КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  137115 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  133057 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  116967 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
10 апреля 2024, 06:41  •  98773 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
9 апреля 2024, 18:15  •  115882 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
9 апреля 2024, 15:37  •  115603 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
9 апреля 2024, 15:10  •  114527 просмотра

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5 апреля 2024, 10:51  •  417205 просмотра

Хищение 160 млн грн. на восстановлении Харькова: разоблачена организованная группа

Организованная группа присвоила почти 160 миллионов гривен, предназначенных для восстановления критической инфраструктуры Харькова, в том числе средства Всемирного банка, путем завышения цен на контрактах через подставные фирмы.

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Хищение 160 млн грн. на восстановлении Харькова: разоблачена организованная группа

Украина открыла посольство в Демократической Республике Конго

Украина продолжает расширять дипломатическое присутствие, в частности на Африканском континенте. Вчера, 10 апреля официально заработало новое посольство Украины в Демократической Республике Конго.

политика •   •  12415 просмотра
Украина открыла посольство в Демократической Республике Конго

Евлаш рассказал сколько нужно систем Patriot, чтобы защитить города от атак рф

Украина нуждается как минимум в 25 зенитно-ракетных комплексах Patriot для защиты своих городов от атак российского врага, заявил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Война •   •  13039 просмотра
Евлаш рассказал сколько нужно систем Patriot, чтобы защитить города от атак рф

Зеленский встретился с президентом Литвы: обсудили насущные потребности в ПВО

Зеленский встретился с президентом Литвы Науседой накануне саммита Триморья, обсудив последствия российских ударов, насущную потребность Украины в противовоздушной обороне и ситуацию на поле боя.

Война •   •  15656 просмотра
Зеленский встретился с президентом Литвы: обсудили насущные потребности в ПВО

Харьков снова подвергся атаке россиян - ОВА

Российские войска снова атаковали Харьков, по словам главы Харьковской областной военной администрации и мэра города.

Война •   •  13151 просмотра
Харьков снова подвергся атаке россиян - ОВА

Укрзализныця запускает функцию мониторинга билетов и с возможностью автовыкупа: как это работает

Укрзализныця запустила функцию мониторинга билетов с опцией автоматической покупки, что позволяет отслеживать наличие определенных мест или поездов между выбранными городами и автоматически покупать билеты, когда они появляются.

Общество •   •  11764 просмотра
Укрзализныця запускает функцию мониторинга билетов и с возможностью автовыкупа: как это работает

Третья попытка Трампа отложить судебный процесс по делу о сокрытии денег провалилась

Третья попытка бывшего президента США Дональда Трампа отложить судебный процесс по делу о взяточничестве порноактрисы Сторми Дэниелс провалилась, и судебное разбирательство начнется 15 апреля в Нью-Йорке.

Новости Мира •   •  12603 просмотра
Третья попытка Трампа отложить судебный процесс по делу о сокрытии денег провалилась

Премьер Японии выступит перед Конгрессом США с призывом возобновить помощь Украине

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выступит в Конгрессе США с призывом продолжить военную помощь Украине и подчеркнет важность крепкого американо-японского партнерства.

политика •   •  13737 просмотра
Премьер Японии выступит перед Конгрессом США с призывом возобновить помощь Украине

Европарламент отклонил решение Урсулы фон дер Ляйен относительно кандидатуры спецпосланника Еврокомиссии

Европейский парламент проголосовал против назначения Маркуса Пипера специальным посланником Еврокомиссии из-за подозрений в непотизме, что может повредить репутации институтов ЕС.

Новости Мира •   •  12730 просмотра
Европарламент отклонил решение Урсулы фон дер Ляйен относительно кандидатуры спецпосланника Еврокомиссии

Восстановить нормальную работу ЗАЭС без Каховского водохранилища будет очень трудно - экс-глава ГИЯР

Без Каховского водохранилища восстановить нормальную работу Запорожской атомной электростанции после деоккупации будет очень сложно из-за недостаточного количества воды для охлаждения и производства электроэнергии для всех энергоблоков.

Война •   •  16984 просмотра
Восстановить нормальную работу ЗАЭС без Каховского водохранилища будет очень трудно - экс-глава ГИЯР