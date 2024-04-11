Хищение 160 млн грн. на восстановлении Харькова: разоблачена организованная группа

НАБУ и САП разоблачили организованную группу, созданную в 2022 году с целью завладения государственными средствами и средствами международных партнеров Украины, которые предназначались для восстановления критической инфраструктуры Харькова. Государству нанесен ущерб на почти 160 млн гривен. Об этом в четверг сообщила пресс-служба НАБУ, передает УНН.

По данным следствия, организатор группы, один из влиятельных бизнесменов, в сговоре с первым заместителем гендиректора КП "Харьковские тепловые сети" добился заключения с подконтрольными ему компаниями прямых договоров на поставку трубной продукции, окон и технической соли. При этом именно военное положение участники сделки использовали как повод не проводить открытые торги.

В дальнейшем, как сообщается, "победитель" через ряд фирм-прокладок закупил продукцию у производителя и перепродал КП по более чем вдвое завышенной цене. В то же время КП имело с этим производителем прямые хозяйственные отношения.

В результате реализации схемы нанесен ущерб на сумму 159,5 млн грн, которыми участники преступления завладели и распорядились по своему усмотрению. При этом часть этих средств в сумме 22 млн грн была предоставлена Всемирным Банком (Международный банк реконструкции и возрождения) и предназначались для развития городской инфраструктуры - говорится в сообщении НАБУ.

Сейчас о подозрении сообщили 7 лицам:

лидеру организованной группы;

первому заместителю генерального директора и одному из директоров КП "Харьковские тепловые сети";



четырем лицам, подконтрольным лидеру организованной группы.



Квалификация: ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 УК Украины.

Принимаются меры по установлению других эпизодов преступной деятельности организованной группы и других лиц, способствовавших совершению преступления, добавили в НАБУ.

рф атаковала энергетическую инфраструктуру Харькова и области по меньшей мере 10 ракетами С-300: прокуратура показала фото