рф атаковала энергетическую инфраструктуру Харькова и области по меньшей мере 10 ракетами С-300: прокуратура показала фото

рф нанесла массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Харькова и области, повредив жилые и административное здание, использовав по меньшей мере десять ракет С-300 из белгородской области, сообщили в четверг в Офисе Генпрокурора, показав фото, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 11 апреля с 5:00 утра враг осуществлял массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Харькова и области. Как указано, есть повреждения в жилых домах и админзданиях.

"По предварительным данным, российская армия атаковала регион по меньшей мере десятью ракетами типа С-300 с территории белгородской области рф", - отметили в прокуратуре.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).