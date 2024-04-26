Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
Херсонское направление: россияне прорвали оборону в Кисловке - DeepState
НБУ выпустил памятную монету с аистом черным к 38-й годовщине катастрофы на ЧАЭС
Продолжение военной поддержки и интеграция Украины в ЕС и НАТО: Шмыгаль встретился с главой МИД Латвии
Бельгия поставит Украине истребители F-16 в 2024 году, раньше, чем планировалось - VRT News
Двухлетний ребенок получил перелом плечевой кости: глава Киевской ОГА сообщил о состоянии пострадавших во время ДТП в Броварах
Байден заявил, что планирует провести дебаты с Трампом
Зеленский провел совещание по безопасности в Славутиче: говорили о развитии города и зоны отчуждения
ДТП с пострадавшими в Броварах: глава РГА Майбоженко задержан, начато досудебное расследование
Испания отправит Украине ракеты Patriot - Минобороны Испании
Боеприпасы для "Patriot" и "NASAMS", артснаряды и многое другое: что войдет в пакет военной помощи США на 6 млрд долларов для Украины
Популярные
Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны
Угроза российского удара: в Киеве срочно эвакуируют две больницы
Жертвы насилия, совершенного российскими солдатами, в ближайшее время должны получить возмещение - СМИ
Льготные цены на электроэнергию для украинцев продлевают - Шмыгаль
Публикации
Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты
Восстановление за счет ВСУ
Херсонское направление: россияне прорвали оборону в Кисловке - DeepState
Противник прорвал оборону в Кисловке, что на Херсонском направлении, закрепившись в населенном пункте после массированного контрнаступления.
НБУ выпустил памятную монету с аистом черным к 38-й годовщине катастрофы на ЧАЭС
Национальный банк Украины выпустил памятную монету номиналом 5 гривен "Чернобыль. Возрождение. Черный аист", посвященную 38-й годовщине Чернобыльской катастрофы и возрождению дикой природы Чернобыльского заповедника.
Продолжение военной поддержки и интеграция Украины в ЕС и НАТО: Шмыгаль встретился с главой МИД Латвии
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился в Киеве с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины, включая военную помощь, интеграцию в ЕС и НАТО, усиление санкций против россии и конфискацию российских активов.
Бельгия поставит Украине истребители F-16 в 2024 году, раньше, чем планировалось - VRT News
Бельгия поставит Украине до 4 истребителей F-16 до конца 2023 года, раньше ранее ранее запланированной даты поставки - 2025 года, причем расходы будут покрыты за счет налогов на российские активы.
Двухлетний ребенок получил перелом плечевой кости: глава Киевской ОГА сообщил о состоянии пострадавших во время ДТП в Броварах
Среди пострадавших в ДТП, спровоцированного главой Броварской райгосадминистрации, - 32-летняя мать с 2,5-летней дочерью, а также двое мужчин в возрасте 29 и 26 лет, которые получили различные травмы, включая переломы, черепно-мозговые травмы и ушибы.
Байден заявил, что планирует провести дебаты с Трампом
Байден подтверждает готовность к дебатам с Трампом на президентских выборах в США, детали не определены.
Зеленский провел совещание по безопасности в Славутиче: говорили о развитии города и зоны отчуждения
Зеленский провел совещание по безопасности в Славутиче, чтобы обсудить безопасность города, перспективы развития, гражданскую инфраструктуру, рабочие места, защиту Чернобыльской АЭС и охрану границы.
ДТП с пострадавшими в Броварах: глава РГА Майбоженко задержан, начато досудебное расследование
Начато досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия в Броварах, которое устроил чиновник Владимир Майбоженко, - находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения он совершил наезд на пешеходов, в результате чего пострадали четыре человека, в том числе ребенок.
Испания отправит Украине ракеты Patriot - Минобороны Испании
Испания пришлет Украине ракеты Patriot, которые прибудут на базу материально-технического обеспечения в течение четырех дней, а также предоставит другую военную помощь, включая пулеметы, транспортные средства, противотанковое оружие и гаубицы в течение следующих двух месяцев.
Боеприпасы для "Patriot" и "NASAMS", артснаряды и многое другое: что войдет в пакет военной помощи США на 6 млрд долларов для Украины
Пакет военной помощи США на сумму 6 миллиардов долларов для Украины включает боеприпасы для систем ПВО Patriot и NASAMS, артиллерийские снаряды, стрелковое оружие, беспилотные летательные аппараты, радары и оборудование для интеграции западных систем в систему ПВО Украины.