Херсонское направление: россияне прорвали оборону в Кисловке - DeepState

Враг прорвал оборону в Кисловке, что на Херсонском направлении. Об этом сообщают аналитики DeepState со ссылкой на данные интерактивных карт, передает УНН.

Сегодня в 10 часов утра кацапы начали массированные контрнаступательные действия в Кисловке. На конец суток, они закрепились в населенном пункте. Местом удара выбрали подразделение ТрО, который ограничен в силах и средствах - говорится в сообщении.

Детали

Аналитики отмечают, что нашим защитникам обидно уступать позиции оккупантам, но без поддержки тяжелого вооружения ситуация может еще более существенно ухудшиться.

Если Очеретино не стало уроком для ОТУ/ОУВ/ОСУВов, то тут уже никакая медийная огласка не заставит поднять задницу и наладить штабных управленцев что-то сделать. Год назад, когда провалился фронт возле Новоегоровки, Сырский лично приезжал и контролировал восстановление позиций. - бьет тревогу DeepState.

На фронте 79 боевых столкновений, россияне активно штурмуют на Новопавловском и Авдеевском направлениях - Генштаб