Херсонский завод по разведению молодежи рыб под угрозой полного затопления

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«В частности, на одном из его производственных участков в г. Голая Пристань, вода поднялась уже до 2,5 - 3 метров. Затоплены рыборазводный участок, пруды выращивающего участка, насосная станция и другие гидросооружения. Под угрозой затопления также и Новокаховский участок завода. Полное затопление может привести к потере племенного поголовья рыб и выход производителей и молодежи за пределы территорий», - говорится в сообщении.

Добавим

Сообщается, что завод содержит ценное племенное поголовье водных биоресурсов и выращивает карпов, щук, судака, сома, леща, толстолобика, белого амура для зарыбления природных водоемов общегосударственного значения.

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«Современное промышленное стадо этих видов рыб в нижнем Днепре и Днепровско-Бугском лимане почти полностью состоит из особей, являющихся продукцией завода. Ежегодно в рыбохозяйственные водные объекты Украины заводом вселялось 13 млн экземпляров рыб», - отмечается в сообщении.

Напомним

Вследствие уничтожения оккупантами Каховской плотины, под водой оказался единственный в Украине государственный осетровый завод, обеспечивавший вселение более 1,5 млн экземпляров молодых осетровых в год. Сейчас устанавливаются объемы убытков.