Херсонський завод по розведенню молоді риб під загрозою повного затоплення
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Херсонський виробничо-експериментальний завод з розведення молоді риб, який знаходиться на тимчасово окупованій території Херсонщини, під загрозою повного затоплення через підрив росіянами Каховської ГЕС. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство аграрної політики та продовольства.
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«Зокрема, на одній з його виробничих дільниць у м. Гола Пристань, вода піднялася вже до 2,5 - 3 метрів. Затоплені риборозплідна дільниця, ставки вирощувальної дільниці, насосна станція та інші гідроспоруди. Під загрозою затоплення також і Новокаховська дільниця заводу. Повне затоплення може призвести до втрати племінного поголів’я риб та вихід плідників і молоді за межі територій», - йдеться в повідомленні.
Додамо
Повідомляється, що завод утримує цінне племінне поголів’я водних біоресурсів та вирощує коропів, щук, судака, сома, ляща, товстолоба, білого амура для зариблення природних водойм загальнодержавного значення.
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«Сучасне промислове стадо цих видів риб у нижньому Дніпрі та Дніпровсько-Бузькому лимані майже повністю складається з особин, що є продукцією заводу. Щорічно у рибогосподарські водні об’єкти України заводом вселялося 13 млн екземплярів риб», - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо
Внаслідок знищення окупантами Каховської греблі, під водою опинився єдиний в Україні державний осетровий завод, що забезпечував вселення понад 1,5 млн екземплярів молодих осетрових на рік. Наразі встановлюються обсяги збитків.