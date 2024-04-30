Херсон утром подвергся очередному удару рф

Корабельный район Херсона сегодня утром попал под обстрел российских войск, в результате есть повреждения частного дома, но никто не пострадал, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

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"Утром под российским огнем оказался Корабельный район Херсона. Оккупанты ударили по частному дому", - сообщил Прокудин в Telegram.

По его словам, в результате "прилета" серьезные разрушения получила летняя кухня, а в доме - повреждены окна и двери.

"Из-за этих обстрелов никто из горожан не пострадал", - добавил глава ОВА.

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