Херсон вранці зазнав чергового удару рф
Київ • УНН
Корабельний район Херсона вранці потрапив під російський обстріл, в результаті якого було пошкоджено літню кухню, вікна та двері приватного будинку, але ніхто з мешканців не постраждав.
Корабельний район Херсона сьогодні вранці потрапив під обстріл російських військ, у результаті є пошкодження приватного будинку, але ніхто не постраждав, повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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"Зранку під російським вогнем опинився Корабельний район Херсона. Окупанти вдарили по приватному будинку", - повідомив Прокудін у Telegram.
З його слів, внаслідок "прильоту" серйозних руйнувань зазнала літня кухня, а у домі – пошкоджено вікна та двері.
"Через ці обстріли ніхто з містян не постраждав", - додав голова ОВА.
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