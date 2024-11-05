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Харрис заявила, что посетит семейный ужин перед вечером выборов в США

Харрис заявила, что посетит семейный ужин перед вечером выборов в США

Киев  •  УНН

18:00 • 3569 просмотра

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Вице-президент США Камала Харрис проведет день выборов в своей альма-матер и на семейном ужине. Она также будет общаться с избирателями через радиоинтервью и призывать их голосовать.

Перед вечеринкой в ​​честь выборов вице-президент, а ныне кандидат в президенты США Камала Харрис проведет день, мобилизуя избирателей колеблющегося штата с помощью радиоинтервью, прежде чем посетить семейный ужин, который она назвала традицией, передает УНН со ссылкой на CNN.

"Я буду в своей alma mater, в Университете Говарда", — сказала Харрис во время интервью во вторник утром на радиошоу "The Big K Morning Show with Larry Richert" в Питтсбурге.

"А до этого у меня есть традиция ужинать с семьей, и мы так и сделаем. У нас гостит много членов моей семьи. А в течение дня я буду, сегодня весь день, разговаривать с людьми и напоминать им, чтобы они выходили голосовать", — добавила Харрис.

Харрис призвала избирателей Питтсбурга пойти на избирательные участки, сказав: "Я бы настоятельно рекомендовала всем просто помнить, что в нашей демократии люди принимают решения, и ваш голос — это ваша сила".

Трамп сделал громкое заявление после голосования на выборах в США5 ноября 2024, 17:31 • 7978 просмотров

Напомним

Дональд Трамп вместе с Меланией прибыли на избирательный участок в Палм-Бич для голосования. Бывший президент США также сделал заявление после процедуры голосования.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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kamala-kharrisКамала Харрис
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