Трамп сделал громкое заявление после голосования на выборах в США
Киев • УНН
Дональд Трамп после голосования на избирательном участке в Палм-Бич заявил об уверенности в своей победе. Он назвал эту кампанию лучшей из трех, которые он проводил.
Бывший президент США, а ныне кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп после голосования на выборах заявил, что уверен в своей победе. Об этом Трамп заявил во время встречи с журналистами, пишет CNN, передает УНН.
"Я чувствую себя очень уверенно. Я чувствую, что у нас везде очень хорошо", - сказал Трамп.
Он отметил, что это была "лучшая" из трех кампаний, которыми он руководил.
Также Трамп выразил разочарование, что может потребоваться некоторое время, чтобы были известны результаты выборов.
Напомним
Дональд Трамп вместе с Меланией прибыли на избирательный участок в Палм-Бич для голосования. Бывший президент США также сделал заявление после процедуры голосования.