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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Харьковщина: оккупанты нанесли авиаудар по поселку Боровая, пострадали четыре человека

Харьковщина: оккупанты нанесли авиаудар по поселку Боровая, пострадали четыре человека

Киев  •  УНН

11 июля 2024, 18:39  •  14268 просмотра

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В Харьковской области в результате российского авиаудара по поселку Боровая были ранены четыре гражданских лица и повреждены несколько домов и транспортных средств.

В Харьковской области из-за авиаудара по поселку Боровая пострадали четыре человека, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.

По данным правоохранителей, военные российской федерации совершили обстрел управляемой авиабомбой по поселку Боровая Изюмского района.

В результате авиационного удара разрушен частный дом, повреждены 12 частных домовладений. Произошло возгорание гаража и трех легковых автомобилей. Пострадали четверо гражданских: 52, 69-летние мужчины и 30, 70-летние женщины. У граждан острая реакция на стресс, медицинская помощь им оказана на месте происшествия.

Харьковщина: оккупанты ударили КАБ-500 по поселку Белый Колодец, три человека погибли и еще восемь - ранены11 июля 2024, 18:19 • 9781 просмотр

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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