Харьковщина: оккупанты нанесли авиаудар по поселку Боровая, пострадали четыре человека
Киев • УНН
В Харьковской области в результате российского авиаудара по поселку Боровая были ранены четыре гражданских лица и повреждены несколько домов и транспортных средств.
В Харьковской области из-за авиаудара по поселку Боровая пострадали четыре человека, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.
По данным правоохранителей, военные российской федерации совершили обстрел управляемой авиабомбой по поселку Боровая Изюмского района.
В результате авиационного удара разрушен частный дом, повреждены 12 частных домовладений. Произошло возгорание гаража и трех легковых автомобилей. Пострадали четверо гражданских: 52, 69-летние мужчины и 30, 70-летние женщины. У граждан острая реакция на стресс, медицинская помощь им оказана на месте происшествия.
Харьковщина: оккупанты ударили КАБ-500 по поселку Белый Колодец, три человека погибли и еще восемь - ранены11 июля 2024, 18:19 • 9781 просмотр