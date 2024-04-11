Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
Харьков снова подвергся атаке россиян - ОВА
Укрзализныця запускает функцию мониторинга билетов и с возможностью автовыкупа: как это работает
Третья попытка Трампа отложить судебный процесс по делу о сокрытии денег провалилась
Премьер Японии выступит перед Конгрессом США с призывом возобновить помощь Украине
Европарламент отклонил решение Урсулы фон дер Ляйен относительно кандидатуры спецпосланника Еврокомиссии
Восстановить нормальную работу ЗАЭС без Каховского водохранилища будет очень трудно - экс-глава ГИЯР
Удар рф по Николаеву: среди пострадавших девочка-подросток
В Черниговской области враг за сутки обстрелял три громады, применил FPV-дрон: зафиксировано 75 взрывов
Минобороны выиграло арбитражи на более 108 миллионов гривен
На передовую передадут очередную партию роботизированных турелей "ШаБля" - Федоров
Популярные
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает
Суд обязал УПЦ освободить храмы в Переяславе и Каменце-Подольском
Силы Противовоздушной Обороны действуют на Львовщине в условиях ракетных ударов
Ракета рф выпущена в сторону Миргорода
Публикации
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает
Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью
Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться
Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность
Харьков снова подвергся атаке россиян - ОВА
Российские войска снова атаковали Харьков, по словам главы Харьковской областной военной администрации и мэра города.
Укрзализныця запускает функцию мониторинга билетов и с возможностью автовыкупа: как это работает
Укрзализныця запустила функцию мониторинга билетов с опцией автоматической покупки, что позволяет отслеживать наличие определенных мест или поездов между выбранными городами и автоматически покупать билеты, когда они появляются.
Третья попытка Трампа отложить судебный процесс по делу о сокрытии денег провалилась
Третья попытка бывшего президента США Дональда Трампа отложить судебный процесс по делу о взяточничестве порноактрисы Сторми Дэниелс провалилась, и судебное разбирательство начнется 15 апреля в Нью-Йорке.
Премьер Японии выступит перед Конгрессом США с призывом возобновить помощь Украине
Премьер-министр Японии Фумио Кисида выступит в Конгрессе США с призывом продолжить военную помощь Украине и подчеркнет важность крепкого американо-японского партнерства.
Европарламент отклонил решение Урсулы фон дер Ляйен относительно кандидатуры спецпосланника Еврокомиссии
Европейский парламент проголосовал против назначения Маркуса Пипера специальным посланником Еврокомиссии из-за подозрений в непотизме, что может повредить репутации институтов ЕС.
Восстановить нормальную работу ЗАЭС без Каховского водохранилища будет очень трудно - экс-глава ГИЯР
Без Каховского водохранилища восстановить нормальную работу Запорожской атомной электростанции после деоккупации будет очень сложно из-за недостаточного количества воды для охлаждения и производства электроэнергии для всех энергоблоков.
Удар рф по Николаеву: среди пострадавших девочка-подросток
Сегодня враг атаковал Николаев, в результате чего погибло 4 мирных жителей, еще 5 пострадали, в том числе девочка-подросток, были повреждены здания и инфраструктура.
В Черниговской области враг за сутки обстрелял три громады, применил FPV-дрон: зафиксировано 75 взрывов
В течение суток российские войска восемь раз обстреляли три громады Черниговской области, вызвав 75 взрывов, в том числе с применением беспилотника FPV.
Минобороны выиграло арбитражи на более 108 миллионов гривен
Министерство обороны выиграло два международных арбитража на общую сумму около 108 миллионов гривен у иностранных поставщиков, которые не поставили оплаченные по контрактам товары.
На передовую передадут очередную партию роботизированных турелей "ШаБля" - Федоров
Новая партия роботизированных платформ и комплексов радиоэлектронной борьбы "ШаБля" передана украинским военным на передовую.