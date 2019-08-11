Руководство "ПСЖ" выступило против возвращения Неймара в "Барселону"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Форвард "ПСЖ" Неймар продлил принимать необходимые меры, чтобы стать игроком "Реала" в ближайшие недели, сообщает УНН со ссылкой на "Marca".
Руководство парижан во главе с президентом клуба Аль-Хелаифи позволило представителям Неймара начать переговоры с "Реалом", после чего мадридцам нужно будет согласовать еще соглашение с парижанами.
Сказано, что "галактикос" рассчитывают приобрести Неймара до старта нового сезона Примеры, а именно до 16 августа. В противном случае клуб будет работать над соглашением до закрытия летнего трансферного окна (2 сентября).
Кроме того, боссы "ПСЖ" ни при каких условиях не желают вести переговоры о возвращении бразильца в "Барселону". В последнее время отношения между парижским и каталонским клубами ухудшились.
Отмечается, что бразилец поддерживает контакт с игроками "сливочных" и знает, что он будет хорошо принят в коллективе. Кроме того, наставник Зинедин Зидан одобрил возможный переход нападающего.
Как сообщалось ранее, "Реал" уже делал трансферное предложение по Неймару.