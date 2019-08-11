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Керівництво "ПСЖ" виступило проти повернення Неймара в "Барселону"

Керівництво "ПСЖ" виступило проти повернення Неймара в "Барселону"

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Форвард "ПСЖ" Неймар продовжив вживати необхідні заходи, щоб стати гравцем "Реала" в найближчі тижні, повідомляє УНН з посиланням на "Marca".

Керівництво парижан на чолі із президентом клубу Аль-Хелаіфі дозволило представникам Неймара почати переговори з "Реалом", після чого мадридцям потрібно буде узгодити ще угоду з парижанами.

Сказано, що "галактікос" розраховують придбати Неймара до старту нового сезону Прімери, а саме до 16 серпня. В іншому випадку клуб буде працювати над угодою до закриття літнього трансферного вікна (2 вересня).

Крім того, боси "ПСЖ" ні при яких умовах не бажають вести переговорів щодо повернення бразильця в "Барселону". Останнім часом відносини між паризьким та каталонським клубами погіршилися.

Відзначається, що бразилець підтримує контакт з гравцями "вершкових" і знає, що він буде добре прийнятий в колективі. Крім того, наставник Зінедін Зідан схвалив можливий перехід нападника.

Як повідомлялося раніше, "Реал" вже робив трансферну пропозицію по Неймару.

Українські Національні Новини

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