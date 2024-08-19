"Каждый имеет право на профессиональную юридическую помощь": Лубинец отреагировал на заявления Волынского ОТЦК

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на заявления Волынского ОТЦК и СП, в котором заявляли, что адвокаты не должны вмешиваться в процессы мобилизации, отметив, что согласно статье 59 Конституции Украины, каждый имеет право на профессиональную юридическую помощь, а ограничение такого конституционного права является недопустимым, передает УНН.

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Как заявил Лубинец, недавно в Волынском областном ТЦК и СП прокомментировали сюжет одного из Волынских телеканалов о вмешательстве адвокатов в процессы мобилизации и медицинских осмотров, заявив, что такие процедуры имеют специфический характер и требуют знания специализированных аспектов, которыми обладают только уполномоченные лица и специалисты, а также добавили, что вмешательство посторонних лиц, в частности адвокатов, может нарушить объективность и независимость процессов мобилизации и медицинского освидетельствования, критически важных для национальной безопасности.

Представительство в Волынской области прокомментировало данную ситуацию, напомнив, что согласно статье 59 Конституции Украины каждый имеет право на профессиональную юридическую помощь. Никто в Украине не может быть лишен такого права, даже в условиях военного положения. Юлия Спас, моя представительница в Волынской области, направила соответствующее письмо в Волынский областной ТЦК и СП с целью разъяснения и недопущения нарушений прав граждан - отметил Лубинец.

Также на данную ситуацию отреагировал заместитель председателя Комитета защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности НААУ Игорь Колесников, отметив, что позиция ТЦК не выдерживает никакой критики, а также может содержать признаки преступления, предусмотренного статьей 397 УК – вмешательство в деятельность защитника или представителя лица.

Согласно статье 59 Конституции Украины, каждый имеет право на профессиональную юридическую помощь. В случаях, предусмотренных законом, эта помощь оказывается безвозмездно. Каждый является свободным в выборе защитника своих прав, в том числе и военнообязанные. Ограничение такого конституционного права является недопустимым в соответствии с частью 2 статьи 64 Конституции Украины - добавил Лубинец.

Напомним

Волынский областной Терцентр комплектования и соцподдержки (ТЦК) начал присылать по почте повестки резервистам и военнообязанным.