Арбузы и мед: в Украине планируют зарегистрировать 10 новых географических брендов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Украине собираются в 2021 году зарегистрировать 10 новых географических брендов. На сегодня три украинских продукта официально имеют такой статус. Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Александр Романишин во время форума "Креативная экономика" в пятницу, 20 ноября, передает УНН.
"Есть географические указания. В Украине мы начали только недавно регистрировать такие указания. И есть уже определенные успехи. Это мелитопольская черешня,.. это гуцульская коровья брынза, овечья брынза. Мы планируем еще 10 географических указаний на следующий год - это и херсонские арбузы, это карпатский мед", - отметил Романишин.
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По его словам, этот процесс создает предпосылки для развития туризма в регионах, где такие географические указания регистрируются.
"Вокруг них создается внимание туристов, инвесторов и появление новых инвестиционных проектов", - добавил замминистра.
Напомним, год назад Верховная Рада приняла и Президент одобрил закон об охране географических указаний. Приняв этот закон, Украина имела целью обеспечение выполнения обязательств в сфере евроинтеграции в части согласования требований действующего законодательства Украины об охране прав на географические указания с правом Европейского Союза.
Также планировалось создание в Украине электронного реестра географических названий.