Зеленський погодив закон про охорону географічних назв
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про узгодження українського законодавства щодо охорони прав на географічні зазначення з правом ЄС. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офіса Президента.
“Президент України Володимир Зеленський підписав Закон „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень“ № 123-ІХ, ухвалений Верховною Радою України 20 вересня 2019 року”, — йдеться в повідомленні.
Законом передбачено вдосконалення правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності щодо правової охорони географічних зазначень шляхом внесення відповідних змін до Господарського та Цивільного кодексів України, Закону України “Про охорону прав на зазначення походження товарів”, Декрету Кабінету міністрів України “Про державне мито”.
“Впровадження цього закону сприятиме адаптації актів національного законодавства до права Європейського Союзу, а також виконанню зобов’язань, взятих Україною відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив законопроект, яким передбачається створення електронного реєстру географічних назв.