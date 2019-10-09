Зеленский согласовал закон об охране географических названий

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию правовой охраны географических указаний" № 123-ІХ, принятый Верховной Радой Украины 20 сентября 2019", - говорится в сообщении.

Законом предусмотрено совершенствование правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности относительно правовой охраны географических указаний путем внесения соответствующих изменений в Хозяйственный и Гражданский кодексы Украины, Закона Украины "Об охране прав на указание происхождения товаров", Декрета Кабинета министров Украины "О государственной пошлине".

"Внедрение этого закона будет способствовать адаптации актов национального законодательства к праву Европейского Союза, а также выполнению обязательств, взятых Украиной в соответствии с Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил законопроект, которым предусматривается создание электронного реестра географических названий.