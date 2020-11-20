Кавуни і мед: в Україні планують зареєструвати 10 нових географічних брендів

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. В Україні збираються у 2021 році зареєструвати 10 нових географічних брендів. Наразі три українські продукти офіційно мають такий статус. Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Олександр Романишин під час форуму "Креативна економіка" у п'ятницю, 20 листопада, передає УНН.

"Є географічні зазначення. В Україні ми почали тільки нещодавно реєструвати такі зазначення. І є вже певні успіхи. Це мелітопольська черешня,.. це гуцульська коров'яча бринза, овеча бринза. Ми плануємо ще 10 географічних зазначень на наступний рік - це і херсонські кавуни, це карпатський мед", - вказав Романишин.

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За його словами, цей процес створює передумови для розвитку туризму у регіонах, де такі географічні зазначення реєструються.

"Навколо них створюється увага туристів, інвесторів і поява нових інвестиційних проектів", - додав заступник міністра.

Нагадаємо, рік тому Верховна Рада ухвалила і Президент схвалив закон щодо охорони географічних зазначень. Ухваливши цей закон, Україна мала на меті забезпечення виконання зобов’язань у сфері євроінтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на географічні зазначення із правом Європейського Союзу.

Також планувалося створення в Україні електронного реєстру географічних назв

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