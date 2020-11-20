Кавуни і мед: в Україні планують зареєструвати 10 нових географічних брендів

"Є географічні зазначення. В Україні ми почали тільки нещодавно реєструвати такі зазначення. І є вже певні успіхи. Це мелітопольська черешня,.. це гуцульська коров'яча бринза, овеча бринза. Ми плануємо ще 10 географічних зазначень на наступний рік - це і херсонські кавуни, це карпатський мед", - вказав Романишин.

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За його словами, цей процес створює передумови для розвитку туризму у регіонах, де такі географічні зазначення реєструються.

"Навколо них створюється увага туристів, інвесторів і поява нових інвестиційних проектів", - додав заступник міністра.

Нагадаємо, рік тому Верховна Рада ухвалила і Президент схвалив закон щодо охорони географічних зазначень. Ухваливши цей закон, Україна мала на меті забезпечення виконання зобов’язань у сфері євроінтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на географічні зазначення із правом Європейського Союзу.

Також планувалося створення в Україні електронного реєстру географічних назв.