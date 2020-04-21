Географічні бренди сирів і шампанського щорічно приносять ЄС 75 млрд євро

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Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Європейський Союз завдяки торгівлі товарами з оригінальними географічними найменуваннями, назви яких захищені в переліку так званих географічних індикаторів ЄС, щорічно отримує прибуток в сумі майже 75 мільярдів євро. Про це йдеться в дослідженні, результати якого опубліковані на сайті Європейської Комісії, передає УНН.

"Продажі агропродовольчих товарів і напоїв, назви яких захищені ЄС як "географічні зазначення" (Geographical Indications, GIs, - ред.), сягають 74,76 млрд євро. Більше п'ятої частини цієї суми припадає на експорт за межі ЄС ... Обсяги продажів товарів із захищеними географічними назвами в вартісному вираженні в середньому вдвічі вище, ніж подібних товарів без відповідної сертифікації", - повідомляють в Єврокомісії.

Згідно з дослідженням, якість європейських продуктів часто досягається завдяки традиційним методам виробництва, стандартам, які визнаються в усьому світі, і, як правило, мають чітке географічне походження і назви, які захищені правами інтелектуальної власності та відповідним законодавством ЄС від підробок і копіювання.

Так, всього, станом на березень 2020 року, до переліку "Географічних індикаторів" ЄС входили 3322 найменування продуктів. Відомі бренди, такі як "шампанське", "Баєрське пиво", "Ірландський віскі", "пармезан", "рокфор" або "польська горілка".

Нагадаємо, що взаємна торгівля агропродукцією між Україною та ЄС досягла рекордних 10,6 млрд дол. у 2019 році.

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