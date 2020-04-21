Географические бренды сыров и шампанского ежегодно дают ЕС 75 млрд евро
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Европейский Союз благодаря торговле товарами с оригинальным географическим наименованием, названия которых защищены в перечне так называемых географических индикаторов ЕС, ежегодно получает прибыль в сумме почти 75 миллиардов евро. Об этом говорится в исследовании, результаты которого опубликованы на сайте Европейской Комиссии, передает УНН.
“Продажи агропродовольственных товаров и напитков, названия которых защищены ЕС как „географические указания“ (Geographical Indications, GIs, — ред.), достигают 74,76 млрд евро. Более пятой части этой суммы приходится на экспорт за пределы ЕС... Объемы продаж товаров с защищенными географическими названиями в стоимостном выражении в среднем вдвое выше, чем подобных товаров без соответствующей сертификации”, — сообщают в Еврокомиссии.
Согласно исследованию, качество европейских продуктов часто достигается благодаря традиционным методам производства, стандартам, которые признаются во всем мире, и, как правило, имеют четкое географическое происхождение и названия, которые защищены правами интеллектуальной собственности и соответствующим законодательством ЕС от подделок и копирования.
Так, всего, по состоянию на март 2020 года в перечень “Географических индикаторов” ЕС входили 3322 наименования продуктов. Известные бренды, такие как “шампанское”, “Байерское пиво”, “Ирландский виски”, “пармезан”, “рокфор” или “польская водка”.
Напомним, что взаимная торговля агропродукцией между Украиной и ЕС достигла рекордных 10,6 млрд долл. в 2019 году.