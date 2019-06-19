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Катастрофа MH17: Луценко пообещал найти подозреваемого Харченко

Киев • УНН

 • 11389 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Генеральная прокуратура Украины сделает все возможное для ареста Леонида Харченко, которого подозревают в причастности к катастрофе пассажирского самолёта рейса MH17 над Донбассом в июле 2014 года. Об этом сказал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на брифинге в Нидерландах Совместной следственной группы (JIT) по расследованию катастрофы рейса MH17, передаёт корреспондент УНН.

Катастрофа MH17: Луценко пообещал найти подозреваемого Харченко

“Мы попытаемся арестовать этого человека и мы сделаем всё, что сможем, и если мы преуспеем, то организуем видео во время заседания голландского суда. Согласно нашему международному соглашению между Голландией и Украиной, мы приведем в исполнение приговор суда в отношении этого человека”, — заявил Луценко.

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Напомним, ранее Голландский прокурор Фред Вестербеке назвал имена четверых подозреваемых в причастности к сбитию рейса MH17 в небе над Донбассом. В отношении одного из них — гражданина Украины Леонида Харченко, JIT обратилась к Украине с просьбой допросить его и передать повестку в суд.

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Самолет компании Malaysia Airlines рейса MH17 был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

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