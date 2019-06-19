Катастрофа MH17: Луценко пообіцяв знайти підозрюваного Харченка
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Генеральна прокуратура України зробить все можливе для арешту Леоніда Харченка, якого підозрюють в причетності до катастрофи пасажирського літака рейсу MH17 над Донбасом в липні 2014 року. Про це сказав Генеральний прокурор України Юрій Луценко на брифінгу в Нідерландах Спільної слідчої групи (JIT) з розслідування катастрофи рейса MH17, передає кореспондент УНН.
"Ми спробуємо заарештувати цю людину і ми зробимо все, що зможемо, і якщо ми досягнемо успіху, то організуємо відео під час засідання голландського суду. Згідно з нашоюміжнародною угодою між Голландією та Україною, ми приведемо у виконання вирок суду щодо цієї людини", - заявив Луценко.
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Нагадаємо, раніше Голландський прокурор Фред Вестербеке назвав імена чотирьох підозрюваних в причетності до збитого рейсу MH17 у небі над Донбасом. Відносно одного з них - громадянина України Леоніда Харченка, JIT звернулася до України з проханням допитати його і передати повістку в суд.
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Літак компанії Malaysia Airlines рейсу MH17 був збитий на сході України 17 липня 2014 року. В авіакатастрофі загинули всі 298 чоловік, що знаходилися на борту.