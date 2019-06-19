Катастрофа MH17: двое из четырех подозреваемых отреагировали на обвинения
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Один из подозреваемых в причастности к катастрофе самолета рейса MH17, гражданин России Игорь Гиркин, отверг обвинения, выдвинутые сегодня Общей следственной группой по расследованию аварии. Свои мысли Гиркин высказал агентству AP, передает УНН.
“Повстанцы не сбивали Боинг”,- заявил он в среду.
Сообщается, что Гиркин сейчас живет в Москве.
Когда его спросили об обвинениях, другой гражданин России, Александр Бородай, бывший в июле 2014 года “премьером” самопровозглашенной “Донецкой народной республики”, сказал AP, что он “знает”, что это “неправда”, что сепаратисты стоят за крушением самолета. Бородай сейчас также живет в Москве, пишет агентство.
По информации голландского агентства NOS, Дубинский также сегодня заявил российским СМИ, что не планирует приезжать в Нидерланды для суда по MH17. Сообщается, что Дубинский в настоящее время тоже живет в России.
Как и Гиркин, Дубинский заявил, что не имеет никакого отношения к крушению самолета.
Напомним, по словам следователей, сегодня были выданы международные ордера на арест всех четырех подозреваемых.
Также сегодня следователи сообщили, что судебное разбирательство по делу о катастрофе рейса MH17 состоится 9 марта 2020 года в Гаагском суде в комплексе в Схипхол, который находится в под особой охраной.