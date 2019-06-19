Катастрофа MH17: двоє з чотирьох підозрюваних відреагували на звинувачення
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Один з підозрюваних в причетності до катастрофи літака рейсу MH17, громадянин Росії Ігор Гіркин, відкинув звинувачення, висунуті сьогодні Спільною слідчою групою з розслідування аварії. Свої думки Гіркин висловив агентству AP, передає УНН.
“Повстанці не збивати Боїнг”, — заявив він в середу.
Повідомляється, що Гіркин зараз живе в Москві.
Коли його запитали про звинувачення, інший громадянин Росії, Олександр Бородай, що був у липні 2014 року “прем’єром” самопроголошеної “Донецької народної республіки”, сказав AP, що він “знає”, що це “неправда”, що сепаратисти стоять за катастрофою літака. Бородай зараз також живе в Москві, пише агентство.
За інформацією голландського агентства NOS, Дубинський також сьогодні заявив російським ЗМІ, що не планує приїжджати в Нідерланди для суду по MH17. Повідомляється, що Дубинський в даний час теж живе в Росії.
Як і Гіркин, Дубинський заявив, що не має ніякого відношення до катастрофи літака.
Нагадаємо, за словами слідчих, сьогодні були видані міжнародні ордери на арешт всіх чотирьох підозрюваних.
Також сьогодні слідчі повідомили, що судовий розгляд у справі про катастрофу рейсу MH17 відбудеться 9 березня 2020 року в Гаазькому суді у комплексі в Схіпхол, що перебуває у під особливою охороною.