Катастрофа Ан-26 под Чугуевом: Венедиктова заявила, что защита экс-командующего ВС ВСУ затягивает передачу дела в суд

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“Еще 5 мая мы предоставили доступ сторонам к собранным материалам. Завершили ознакомление с ними пока все пострадавшие и их представители, четверо подозреваемых и их защитники, один подозреваемый и его защитник находятся на завершающем этапе ознакомления”, — написала Венедиктова.

Детали

По ее словам, подозреваемый, который уже уволен с должности командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, ни разу в Государственное бюро расследований не явился и не знаком с материалами досудебного расследования.

“Его адвокаты затягивают рассмотрение ходатайства следователя об установлении срока для ознакомления с материалами, заявляя многочисленные ходатайства и отводы следственному судье. Поэтому это ходатайство не рассмотрено уже на протяжении более полумесяца”, — сообщила Венедиктова.

Она отметила, что 20 сентября следственным судьей оставлена без удовлетворения жалобу защитника экс-командующего Воздушных Сил ВСУ на сообщение о подозрении.

“Поэтому только из-за ненадлежащего процессуального поведения подозреваемого обвинительный акт еще не направлен в суд. Прокуратура делает все возможное, чтобы все причастные к системным нарушениям, приведшие к авиатрагедии под Харьковом, ответили перед законом”, — отметила Генеральный прокурор.

Венедиктова также сообщила, что за 7 месяцев и 10 дней следствие было завершено — собрано более 60 томов материалов дела.

Она напомнила, что подозреваемые в нарушении правил полетов, подготовки к ним и правил эксплуатации летательных аппаратов, повлекшее катастрофу и тяжелые последствия, и в небрежном отношении к службе — шесть военных должностных лиц.

Это руководитель полетами, что 25 сентября 2020 года проходили в воинской части А4014, заместитель командира этой части по летной подготовке, заместитель командира части, командир части, начальник Харьковского университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба и командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Дополнение

В мае прошлого года следователи завершили расследование дела смертоносной катастрофы военного самолета Ан-26 под Чугуевом в Харьковской области.



Напомним, 25 сентября 2020 года в 20:45 под Чугуевом в Харьковской области упал самолет и загорелся.

Всего на борту воздушного судна находилось 27 человек — члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных сил ВСУ им. Кожедуба: 25 погибли на месте, один из курсантов умер на следующий день от полученных ожогов. Еще один человек был доставлен на лечение.

Впоследствии, в октябре, на заседании Кабмина вице-премьер-министр — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский назвал главные причины катастрофы военного самолета Ан-26Ш, которая произошла 25 сентября во Харьковской области, — это отсутствие действенного контроля за организацией и выполнением полетов и недостаточная профессиональная подготовка экипажа.

Добавим, что сейчас экс-командующий Воздушных сил ВСУ Сергей Дроздов не имеет меры пресечения.

27 августа 2021 года, Печерский суд г. Киева смягчил меру пресечения подозреваемому заместителю командира воинской части А4104 Виктору Вовку и снял с него электронный браслет. Накануне суд также освободил из-под стражи командира полетов Александра Жука, который, по данным следствия, непосредственно контактировал с курсантами в вечер трагедии, но якобы проигнорировал сообщение о неисправности левого двигателя. Под круглосуточным домашним арестом суд оставил Романа Куценко — заместителя командира воинской части по летной подготовке, который составлял таблицу полетов.