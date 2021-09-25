Катастрофа Ан-26 під Чугуєвом: Венедіктова заявила, що захист екскомандувача ПС ЗСУ затягує передачу справи до суду

Цитата

“Ще 5 травня ми надали доступ сторонам до зібраних матеріалів. Завершили ознайомлення з ними наразі всі потерпілі та їхні представники, четверо підозрюваних та їх захисники, один підозрюваний та його захисник перебувають на завершальному етапі ознайомлення”, — написала Венедіктова.

Деталі

За її словами, підозрюваний, який вже звільнений з посади командувача Повітряних Сил Збройних Сил України, жодного разу до Державного бюро розслідувань не з’явився та не ознайомився із матеріалами досудового розслідування.

“Його адвокати затягують розгляд клопотання слідчого про встановлення строку для ознайомлення із матеріалами, заявляючи численні клопотання та відводи слідчому судді. Тому це клопотання не розглянуте вже упродовж більш як півмісяця”, — повідомила Венедіктова.

Вона зазначила, що 20 вересня слідчим суддею залишено без задоволення скаргу захисника екскомандувача Повітряних Сил ЗСУ на повідомлення про підозру.

“Тож лише через неналежну процесуальну поведінку підозрюваного обвинувальний акт ще не направлений до суду. Прокуратура робить все можливе, щоб всі причетні до системних порушень, які призвели до авіатрагедії під Харковом, відповіли перед законом”, — зауважила Генеральний прокурор.

Венедіктова також повідомила, що за 7 місяців і 10 днів слідство було завершено — зібрано понад 60 томів матеріалів справи.

Вона нагадала, що підозрювані у порушенні правил польотів, підготовки до них та правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки, та у недбалому ставленні до служби — шестеро військових службових осіб.

Це керівник польотами, що 25 вересня 2020 року відбувались у військовій частині А4014, заступник командира цієї частини з льотної підготовки, заступник командира частини, командир частини, начальник Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба та командувача Повітряних Сил Збройних Сил України.

Доповнення

В травні минулого року слідчі завершили розслідування справи смертоносної катастрофи військового літака Ан-26 під Чугуєвом на Харківщині.



Нагадаємо, 25 вересня 2020 року о 20:45 під Чугуєвом на Харківщині впав літак і загорівся.

Всього на борту повітряного судна перебувало 27 осіб — члени екіпажу, курсанти й офіцери Харківського університету Повітряних сил ЗСУ ім. Кожедуба: 25 загинули на місці, один із курсантів помер наступного дня від отриманих опіків. Ще одну людину було доправлено на лікування.

Згодом, у жовтні, на засіданні Кабміну віце-прем’єр-міністр — міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський назвав головні причини катастрофи військового літака Ан-26Ш, яка сталася 25 вересня у Харківській області, — це відсутність дієвого контролю за організацією та виконанням польотів та недостатня професійна підготовка екіпажу.

Додамо, що наразі екскомандувач Повітряних сил ЗСУ Сергій Дроздов немає запобіжного заходу.

27 серпня 2021 року, Печерський суд м. Києва пом’якшив запобіжний захід підозрюваному заступнику командира військової частини А4104 Віктору Вовку та зняв з нього електронний браслет. Напередодні суд також звільнив з-під варти командира польотів Олександра Жука, який, за даними слідства, безпосередньо контактував із курсантами у вечір трагедії, але нібито проігнорував повідомлення про несправність лівого двигуна. Під цілодобовим домашнім арештом суд залишив Романа Куценка — заступника командира військової частини з льотної підготовки, який складав таблицю польотів.