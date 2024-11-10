Катар приостановил посредничество между Израилем и ХАМАС, пока стороны не проявят «серьезности»
Киев • УНН
Катар приостановил посредничество в войне в секторе Газа до проявления «серьезности» сторон конфликта. Политический офис ХАМАС в Дохе прекращает свое существование.
Государство Персидского залива также отметило, что политический офис палестинского движения в Дохе «больше не существует». Пишет УНН со ссылкой на Radio France internationale.
Катар приостановил свое посредничество в войне в секторе Газа, пока Израиль и ХАМАС не продемонстрируют «волю и серьезность» к прекращению конфликта. Об этом объявил представитель МИД страны Маджед Аль Ансари.
В заявлении МИД Катара также отметили, что офис палестинского движения в Дохе «больше не служит никакой цели», не уточнив, будет ли он закрыт.
Напомним,
Власти Катара по просьбе США приказали представителям террористической группировки ХАМАС покинуть страну.
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