Кандидат в президенты прокомментировал фантомную спортбазу Суркиса в Гореничах

"Ситуация со спортивной базой в Гореничах - это, во-первых, репутационные потери для страны. Ведь речь идет о целевых деньгах УЕФА. Правоохранители, которые расследуют уголовное дело по факту присвоения средств, должны довести его до логического конца. Чем больше мы будем раскрывать такие действия в прошлом чиновников, преступников, тем быстрее Украина станет прозрачнее, открытее, и ее будут уважать в Европе и в мире. Нам же кредиты сегодня дают, но особо нам не верят. Понимают, что Украина по уровню коррупции - одна из лидирующих в Европе", - сказал он.

Безнаказанность порождает вседозволенность, продолжил Журавлев. В конкретном случае пострадали интересы отечественного спорта и детей, отметил он.

"Это ведь не только проблема футбольных чиновников, которые украли деньги. В этом хищении большая связка руководства страны. Ну не может руководитель Федерации и его заместитель взять и украсть эти деньги. Реально взять и украсть конкретно у детей.

Возможно, у них были благие намерения сделать этот комплекс, не знаю. Но мне кажется, что изначально это была схема, по которой нужно отмыть, украсть и вывести деньги. Безусловно, пострадала Украина, спорт, дети. Нужно посадить за решетку тех, кто воровал и нарушал. Вот посадили бы хотя бы одного руководителя даже с футбольного направления - другие бы содрогались и думали, прежде чем идти на преступление", - сказал он.

Как известно, ФФУ планирует проинформировать УЕФА о растрате целевых средств при строительстве спортбазы в Гореничах.

Журавлев назвал этот шаг верным и обоснованным.

"То, что нынешнее руководство ФФУ вынесло этот вопрос - это правильно, ведь как иначе? Если бы об этом не говорилось руководством ФФУ - сразу вопрос, а почему молчите? Есть что скрывать? Значит, вы такие же?

А теперь нужно настаивать на завершении дела. Все то, что творилось раньше в Федерации, - это старая эпоха. Сегодня там другие люди - новые, прозрачные. А грязь, которая сегодня летит на руководство ФФУ, - это за то, что они не покрывают воровские схемы прошлых лет. Идет информационная политическая война клана бывших руководителей с сегодняшними. Последние искренне пытаются поднять футбол в стране", - заявил Журавлев.

Напомним, в 2003 году руководством Федерации футбола Украины в лице Григория Суркиса было заявлено о строительстве спортивной базы в селе Гореничи под Киевом. Для этого планировалось использовать целевые средства, которые УЕФА направлял на развитие футбола в Украине.

Сегодня базы, как и денег, которые планировалось потратить на ее строительство, нет. По факту присвоения средств в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело.

В ФФУ, в свою очередь, после прихода Андрея Павелко на должность президента, провели аудит использования целевых средств УЕФА "на спортбазу" и констатировали убытки в размере 6,5 млн грн.