Кандидат у президенти прокоментував фантомну спортбазу Суркіса у Гореничах

"Ситуація зі спортивною базою у Гореничах - це, по-перше, репутаційні втрати для країни. Адже йдеться про цільові гроші УЄФА. Правоохоронці, які розслідують кримінальну справу за фактом привласнення коштів, повинні довести її до логічного кінця. Чим більше ми будемо розкривати такі дії у минулому чиновників, злочинців, тим швидше Україна стане прозорішою, відкритішою, і її будуть поважати у Європі і в світі. Нам же кредити сьогодні дають, але особливо нам не вірять. Розуміють, що Україна за рівнем корупції - одна з лідерів у Європі", - сказав він.

Безкарність породжує вседозволеність, продовжив Журавльов. У конкретному випадку постраждали інтереси вітчизняного спорту і дітей, зазначив він.

"Адже це не лише проблема футбольних чиновників, які вкрали гроші. У цьому розкраданні велика зв'язка керівництва країни. Ну не може керівник Федерації і його заступник взяти і вкрасти ці гроші. Реально взяти і вкрасти конкретно у дітей.

Можливо, у них були добрі наміри зробити цей комплекс, не знаю. Але мені здається, що спочатку це була схема, за якою потрібно відмити, вкрасти і вивести гроші. Безумовно, постраждала Україна, спорт, діти. Потрібно посадити за ґрати тих, хто крав і порушував. Ось посадили б хоча б одного керівника навіть з футбольного напрямку - інші б здригалися і думали, перш ніж йти на злочин", - сказав він.

Як відомо, ФФУ планує проінформувати УЄФА про розтрату цільових коштів при будівництві спортбази у Гореничах.

Журавльов назвав цей крок правильним і обґрунтованим.

"Те, що нинішнє керівництво ФФУ порушило це питання - це правильно, адже як інакше? Якби про це не говорилося керівництвом ФФУ - відразу питання, а чому мовчите? Є що приховувати? Значить, ви такі ж?

А тепер потрібно наполягати на завершенні справи. Усе те, що творилося раніше у Федерації, - це стара епоха. Сьогодні там інші люди - нові, прозорі. А бруд, який сьогодні летить на керівництво ФФУ, - це за те, що вони не покривають злодійські схеми минулих років. Йде інформаційна політична війна клану колишніх керівників з сьогоднішніми. Останні щиро намагаються підняти футбол у країні", - заявив Журавльов.

Нагадаємо, у 2003 році керівництвом Федерації футболу України в особі Григорія Суркіса було заявлено про будівництво спортивної бази у селі Гореничі під Києвом. Для цього планувалося використовувати цільові кошти, які УЄФА направляла на розвиток футболу в Україні.

Сьогодні бази, як і грошей, які планувалося витратити на її будівництво, немає. За фактом привласнення коштів в особливо великих розмірах порушено кримінальну справу.

У ФФУ, своєю чергою, після приходу Андрія Павелка на посаду президента, провели аудит використання цільових коштів УЄФА "на спортбазу" і констатували збитки обсягом 6,5 млн грн.