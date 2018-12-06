Канадские инструкторы провели подготовку в Украине более 10 000 военнослужащих

"По состоянию на 1 ноября 2018 канадские военные в Украине научили более 10000 человек из состава сил безопасности", - говорится в сообщении ведомства. В Минобороны добавили, что за три года инструкторы из Канады провели 230 специальных сессий.

В министерстве отметили, что на этой неделе Украину посетил канадский генерал-полковник Жан-Марк Лантье, который проверил ход подготовки украинских военных, а также встретился с высокопоставленными украинскими офицерами.

С 2015 года в рамках операции Вооруженных сил Канады Unifier ( "Объединитель") в Украине постоянно находятся около 200 канадских военных инструкторов. Они занимаются обучением солдат и офицеров украинской армии на Яворивском полигоне во Львовской области. В марте 2017 их миссия была продлена до 31 марта 2019 года. В канадском военном ведомстве ранее заявили, что операция Unifier - это не боевая миссия, она направлена ​​на обучение солдат и офицеров украинской армии тактике боевых действий, организации тылового обеспечения, а также таким навыкам первой медицинской помощи.

Как сообщал УНН, глава МИД Канады назвала захваченных РФ моряков военнопленными.