Канадські інструктори провели підготовку в Україні понад 10 тисяч військовослужбовців
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Курси підготовки, які проводять в Україні інструктори з Канади, з 2015 року пройшли понад 10 тисяч військовослужбовців. Про це в четвер повідомили в міністерстві національної оборони Канади, інформує УНН.
“Станом на 1 листопада 2018 року канадські військові в Україні навчили понад 10 тисяч осіб зі складу сил безпеки”, — йдеться в повідомленні відомства. У Міноборони додали, що за три роки інструктори з Канади провели 230 спеціальних сесій.
У міністерстві відзначили, що на цьому тижні Україну відвідав канадський генерал-полковник Жан-Марк Лантьє, який перевірив хід підготовки українських військових, а також зустрівся з високопоставленими українськими офіцерами.
З 2015 року в рамках операції Збройних сил Канади Unifier (“Об’єднувач”) в Україні постійно перебувають близько 200 канадських військових інструкторів. Вони займаються навчанням солдат і офіцерів української армії на Яворівському полігоні у Львівській області. У березні 2017 року їхня місія була продовжена до 31 березня 2019 року. У канадському військовому відомстві раніше заявили, що операція Unifier — це не бойова місія, вона спрямована на навчання солдатів і офіцерів української армії тактиці бойових дій, організації тилового забезпечення, а також таким навичкам першої медичної допомоги.
Як повідомляв УНН, голова МЗС Канади назвала захоплених РФ моряків військовополоненими.