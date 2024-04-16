Канада вслед за США наложила новые санкции против Беларуси

Канада объявила о санкциях против 21 физического лица в ответ на систематические злоупотребления режима Лукашенко и дальнейшие преследования белорусов, которые протестуют против результатов президентских выборов 2020 года. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Канады, передает УНН.

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Отмечается, что санкции направлены против нынешних и бывших высокопоставленных чиновников, включая сотрудников сил безопасности, прокуроров, представителей судебной системы и администрации исправительных и "воспитательных" колоний в Беларуси, которые участвовали в подавлении права белорусов на мирные протесты.

Эти лица были вовлечены или соучастники произвольных арестов и задержаний, жестокости, запугивания и чрезмерного применения силы против белорусов, протестовавших против фальсифицированных выборов, а также в жестоком обращении с ними после того, как они были неправомерно осуждены, осуждены и заключены в тюрьму. Евросоюз уже ввел санкции против этих лиц говорится в сообщении.

О санкциях объявлено на полях визита в Оттаву лидера белорусской оппозиции Светланы Цихановской, которая находится в изгнании.

Мы никогда не потерпим откровенного игнорирования демократических прав. Сегодня мы посылаем Беларуси четкое сообщение: Канада будет продолжать поддерживать белорусов в их борьбе за реализацию своего права на демократическое будущее. Мы будем продолжать давить на режим Лукашенко и поддерживать правозащитников и политзаключенных Мелани Жоли, министр иностранных дел Канады.

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