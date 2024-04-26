Канада выделила дополнительное финансирование на дроны и артснаряды для ВСУ

Канада выделит три миллиона канадских долларов (около 2,3 млн долл США) на оплату украинского производства боевых дронов для нужд Вооруженных сил Украины. Об этом объявили в Министерстве обороны Канады по результатам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, передает УНН.

Детали

Канада выделяет Украине 3 млн долл на производство дронов собственной оборонной промышленностью Украины. Канада впервые выделяет средства на производство военных дронов непосредственно в Украине и делает это в сотрудничестве с Объединенными королевствами - говорится в заявлении.

Отмечается, что Канада также дополнительно выделит 13 млн канадских долл (около 10 млн долл США - ред.) на чешскую инициативу по производству и закупке артиллерийских боеприпасов для Украины у третьих стран.

Эти деньги выделяются в дополнение к объявленным в прошлом месяце 40 млн долл, поэтому общий вклад Канады в чешскую инициативу достигает более 53 млн долл (40 млн долл США - ред.) - отметили в министерстве.

Кроме этого Канада передаст Украине еще 100 дронов Teledyne FLIR, в дополнение к обещанным ранее 800.

Доставка этих дронов начнется в мае - заверили в оборонном ведомстве.

Также этой осенью Канада отправит в Украину 10 бронетранспортеров различного назначения.

Первые 10 из 50 колесных боевых бронированных машин, которые Канада передаст Украине, будут доставлены в Европу летом. Тогда же украинцы пройдут на них обучение, после чего осенью машины будут перемещены в Украину - говорится в распространенном заявлении.

Известно, что БТР производятся на территории Канады. О выделении 50 таких транспортных средств, в том числе медико-эвакуационного назначения, было объявлено в сентябре прошлого года во время визита в Канаду Владимира Зеленского.

Кроме этого, в июле Украина получит 10 канадских многофункциональных надувных судов, передача которых была анонсирована в январе. В то же время поступят запасные детали к ним. Все это вместе стоит около 15 млн долл. США.

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