Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
Канада выделила дополнительное финансирование на дроны и артснаряды для ВСУ
В оккупированном Мариуполе взрывы
Воздушная тревога по всей Украине: россияне запустили две крылатые ракеты, есть угроза баллистики
В Харькове умер полковник полиции Александр Иванов, который попал под повторную атаку "шахедов"
Депутат из Эстории начал велопробег из Таллинна в Киев, чтобы собрать деньги для ВСУ
Херсонское направление: россияне прорвали оборону в Кисловке - DeepState
НБУ выпустил памятную монету с аистом черным к 38-й годовщине катастрофы на ЧАЭС
Продолжение военной поддержки и интеграция Украины в ЕС и НАТО: Шмыгаль встретился с главой МИД Латвии
Бельгия поставит Украине истребители F-16 в 2024 году, раньше, чем планировалось - VRT News
Двухлетний ребенок получил перелом плечевой кости: глава Киевской ОГА сообщил о состоянии пострадавших во время ДТП в Броварах
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Восстановление за счет ВСУ
Канада выделила дополнительное финансирование на дроны и артснаряды для ВСУ
Канада выделяет дополнительные $15 млн на беспилотники, артиллерийские боеприпасы, бронетехнику и надувные суда для оборонных нужд Украины.
В оккупированном Мариуполе взрывы
В оккупированном Россией Мариуполе, раздались громкие взрывы. Городской совет предположил, что Вооруженные силы России, вероятно, несут ответственность за обстрел гражданских опираясь на информацию от местных пабликов.
Воздушная тревога по всей Украине: россияне запустили две крылатые ракеты, есть угроза баллистики
Воздушные силы Украины объявили воздушное предупреждение об угрозе баллистических ракет с северо-востока и обнаружили две вражеские крылатые ракеты, одна из которых направлялась на северо-запад над Винницкой областью вблизи границы с Молдовой, а другая сначала была нацелена на Кропивницкий, но впоследствии изменила курс на Черкасскую область.
В Харькове умер полковник полиции Александр Иванов, который попал под повторную атаку "шахедов"
Полковник полиции Александр Иванов умер в больнице после тяжелых ранений, полученных во время атаки российского беспилотника "шахед" на Харьков 4 апреля.
Депутат из Эстории начал велопробег из Таллинна в Киев, чтобы собрать деньги для ВСУ
Депутат парламента Эстонии Кристо Энн Вага начала 1700-километровый велопробег из Таллинна в Киев, чтобы собрать средства для Вооруженных сил Украины, продемонстрировать солидарность и призвать к дальнейшей помощи Украине.
Херсонское направление: россияне прорвали оборону в Кисловке - DeepState
Противник прорвал оборону в Кисловке, что на Херсонском направлении, закрепившись в населенном пункте после массированного контрнаступления.
НБУ выпустил памятную монету с аистом черным к 38-й годовщине катастрофы на ЧАЭС
Национальный банк Украины выпустил памятную монету номиналом 5 гривен "Чернобыль. Возрождение. Черный аист", посвященную 38-й годовщине Чернобыльской катастрофы и возрождению дикой природы Чернобыльского заповедника.
Продолжение военной поддержки и интеграция Украины в ЕС и НАТО: Шмыгаль встретился с главой МИД Латвии
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился в Киеве с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины, включая военную помощь, интеграцию в ЕС и НАТО, усиление санкций против россии и конфискацию российских активов.
Бельгия поставит Украине истребители F-16 в 2024 году, раньше, чем планировалось - VRT News
Бельгия поставит Украине до 4 истребителей F-16 до конца 2023 года, раньше ранее ранее запланированной даты поставки - 2025 года, причем расходы будут покрыты за счет налогов на российские активы.
Двухлетний ребенок получил перелом плечевой кости: глава Киевской ОГА сообщил о состоянии пострадавших во время ДТП в Броварах
Среди пострадавших в ДТП, спровоцированного главой Броварской райгосадминистрации, - 32-летняя мать с 2,5-летней дочерью, а также двое мужчин в возрасте 29 и 26 лет, которые получили различные травмы, включая переломы, черепно-мозговые травмы и ушибы.