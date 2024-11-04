Канада отправила первый заказанный NASAMS для Украины: когда ждать поставку

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил об отправке первой заказанной Канадой для Украины системы ПВО NASAMS. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Премьер-министр сообщил об отправке первой заказанной Канадой для Украины системы ПВО NASAMS. Рассчитываем получить ее до конца текущего года - сообщил Зеленский.

Кроме того, Зеленский и Трюдо говорили и о дальнейшей оборонной поддержке Украины, ситуации на поле боя, в частности привлечении к войне Северной Кореи.

«Скоординировали сотрудничество в рамках канадского председательства в G7 в следующем году», - добавил Президент.

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