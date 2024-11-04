Канада отправила первый заказанный NASAMS для Украины: когда ждать поставку
Киев • УНН
Джастин Трюдо сообщил об отправке первой системы ПВО NASAMS для Украины. Зеленский ожидает получить систему до конца года, также лидеры обсудили дальнейшую оборонную поддержку и ситуацию на фронте.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил об отправке первой заказанной Канадой для Украины системы ПВО NASAMS. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Премьер-министр сообщил об отправке первой заказанной Канадой для Украины системы ПВО NASAMS. Рассчитываем получить ее до конца текущего года
Кроме того, Зеленский и Трюдо говорили и о дальнейшей оборонной поддержке Украины, ситуации на поле боя, в частности привлечении к войне Северной Кореи.
«Скоординировали сотрудничество в рамках канадского председательства в G7 в следующем году», - добавил Президент.
Премьер Канады подтвердил поддержку Плана победы Украины - Зеленский4 ноября 2024, 16:31 • 6945 просмотров