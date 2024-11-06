Камала Харрис обратится к гражданам США в среду и признает свое поражение на выборах - СМИ
Киев • УНН
Вице-президент Камала Харрис планирует выступить с речью в среду в Университете Говарда. Ожидается, что она официально признает победу Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года.
Ожидается, что в эту среду вице-президент Камала Харрис может официально признать победу Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года.
Пишет УНН со ссылкой на NBC News
Ожидается, что Харрис выступит с речью перед страной и ее сторонниками в Университете Говарда в Вашингтоне, округ Колумбия, ее альма-матер. Это подтвердил NBC News один из руководителей кампании. Когда Харрис выступит с речью, пока неизвестно.
Напомним,
Edison Research прогнозирует победу Дональда Трампа над Камалой Харрис на президентских выборах США. 78-летний Трамп набрал необходимые 270 голосов коллегии выборщиков, став вторым президентом в истории, вернувшимся в Белый дом.
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