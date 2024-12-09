Какие электрокары стали лидерами продаж в Украине в ноябре: новые рейтинги

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В ноябре в Украине зарегистрировано 3742 электромобиля, что на 13% меньше чем в прошлом году. Среди новых лидирует HONDA M-NV, а среди подержанных - Nissan Leaf.

Спрос на электромобили в Украине снизился, в ноябре зарегистрировано 3742 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV), что на 13% меньше, чем в этот период в прошлом году. Подавляющая часть зарегистрированных автомобилей – легковые модели, среди которых лишь 18% новых.

Пишет УНН со ссылкой на Укравтопром.

В ноябре украинский автопарк пополнился 3742 электромобилями на аккумуляторных источниках питания (BEV), сообщает Укравтопром. По сравнению с ноябрем прошлого года спрос на электромобили снизился на 13%.

Доля новых авто среди зарегистрированных BEV составила 18%, что чуть меньше, чем 19% за аналогичный период прошлого года. Основную часть зарегистрированных электромобилей составили легковые авто – 3597 единиц, из которых 669 новых и 2928 подержанных.

Среди 145 зарегистрированных коммерческих электромобилей новыми оказались лишь 18.

В пятерку самых популярных новых электромобилей в ноябре вошли:

  • HONDA M-NV-99 од.;
  • BYD Song Plus-86 ед.;
  •  ZEEKR 001 - 73 ед.;
  • VOLKSWAGEN iD.4-71 од.;
  • AUDI Q4 e-tron-35 од.

Среди впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей лидируют: 

1. NISSAN Leaf-384 ед.; 

2. TESLA Model 3-301 ед.; 

3. TESLA Model Y-298 ед.; 

4. HYUNDAI Kona Electric – 194 од.; 

5. KIA Niro EV-156 од.

С начала года в Украине впервые зарегистрировано почти 48 тысяч транспортных средств на аккумуляторных источниках питания, среди которых 20% новых и 80% подержанных.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что почти на треть уменьшился показатель пополнения украинского автопарка импортированными автомобилями с пробегом.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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