Какие электрокары стали лидерами продаж в Украине в ноябре: новые рейтинги
Киев • УНН
В ноябре в Украине зарегистрировано 3742 электромобиля, что на 13% меньше чем в прошлом году. Среди новых лидирует HONDA M-NV, а среди подержанных - Nissan Leaf.
Спрос на электромобили в Украине снизился, в ноябре зарегистрировано 3742 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV), что на 13% меньше, чем в этот период в прошлом году. Подавляющая часть зарегистрированных автомобилей – легковые модели, среди которых лишь 18% новых.
Пишет УНН со ссылкой на Укравтопром.
В ноябре украинский автопарк пополнился 3742 электромобилями на аккумуляторных источниках питания (BEV), сообщает Укравтопром. По сравнению с ноябрем прошлого года спрос на электромобили снизился на 13%.
Доля новых авто среди зарегистрированных BEV составила 18%, что чуть меньше, чем 19% за аналогичный период прошлого года. Основную часть зарегистрированных электромобилей составили легковые авто – 3597 единиц, из которых 669 новых и 2928 подержанных.
Среди 145 зарегистрированных коммерческих электромобилей новыми оказались лишь 18.
В пятерку самых популярных новых электромобилей в ноябре вошли:
- HONDA M-NV-99 од.;
- BYD Song Plus-86 ед.;
- ZEEKR 001 - 73 ед.;
- VOLKSWAGEN iD.4-71 од.;
- AUDI Q4 e-tron-35 од.
Среди впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей лидируют:
1. NISSAN Leaf-384 ед.;
2. TESLA Model 3-301 ед.;
3. TESLA Model Y-298 ед.;
4. HYUNDAI Kona Electric – 194 од.;
5. KIA Niro EV-156 од.
С начала года в Украине впервые зарегистрировано почти 48 тысяч транспортных средств на аккумуляторных источниках питания, среди которых 20% новых и 80% подержанных.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что почти на треть уменьшился показатель пополнения украинского автопарка импортированными автомобилями с пробегом.