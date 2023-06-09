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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Каховская ГЭС и "скифское" золото: Зеленский поговорил с премьер-министром Нидерландов

Киев • УНН

 • 255376 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Лидеры, в частности, обсудили последствия подрыва российскими войсками Каховской ГЭС. Об этом Зеленский написал в Twitter, пишет УНН.  

Каховская ГЭС и "скифское" золото: Зеленский поговорил с премьер-министром Нидерландов

Цитата

"Провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Спасибо за гуманитарную помощь для ликвидации последствий российского теракта на Каховской дамбе. Рассказал о текущей ситуации в регионе техногенной катастрофы, а также на поле боя”, — написал президент.

Детали

Также Зеленский и Рютте обсудили обучение украинских пилотов в Нидерландах на западных истребителях и усиление воздушного щита Украины. "Скоординировали позиции перед очередной встречей в формате "Рамштайн"", — отметил Зеленский.

Также президент отметил решение нидерландского Верховного Суда передать "скифское золото" Украине.

“Нидерланды подтвердили свое лидерство в защите международного права”, подчеркнул Зеленский.

Напомним

Нидерланды и Дания возглавят коалицию по подготовке украинских пилотов на F-16. Как писали СМИ, Нидерланды вероятно, отправят в Украину американские истребители F-16 после обучения украинских пилотов.

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