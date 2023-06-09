Каховская ГЭС и "скифское" золото: Зеленский поговорил с премьер-министром Нидерландов

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"Провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Спасибо за гуманитарную помощь для ликвидации последствий российского теракта на Каховской дамбе. Рассказал о текущей ситуации в регионе техногенной катастрофы, а также на поле боя”, — написал президент.

Детали

Также Зеленский и Рютте обсудили обучение украинских пилотов в Нидерландах на западных истребителях и усиление воздушного щита Украины. "Скоординировали позиции перед очередной встречей в формате "Рамштайн"", — отметил Зеленский.

Также президент отметил решение нидерландского Верховного Суда передать "скифское золото" Украине.

“Нидерланды подтвердили свое лидерство в защите международного права”, подчеркнул Зеленский.

Напомним

Нидерланды и Дания возглавят коалицию по подготовке украинских пилотов на F-16. Как писали СМИ, Нидерланды вероятно, отправят в Украину американские истребители F-16 после обучения украинских пилотов.



