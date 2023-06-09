Каховська ГЕС та скіфське золото: Зеленський поговорив з прем’єр-міністром Нідерландів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефону розмову із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Лідери, зокрема, обговорили наслідки підриву російськими військами Каховської ГЕС. Про це Зеленський написав у Twitter, пише УНН.
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"Провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Дякую за гуманітарну допомогу для ліквідації наслідків російського теракту на Каховській дамбі. Розповів про поточну ситуацію в регіоні техногенної катастрофи, а також на полі бою”, - написав президент.
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Також Зеленський і Рютте обговорили навчання українських пілотів в Нідерландах на західних винищувачах та посилення повітряного щита України. "Скоординували позиції перед черговою зустріччю у форматі "Рамштайн"", - зазначив Зеленський.
Також президент відзначив рішення нідерландського Верховного Суду передати "скіфське золото" Україні.
“Нідерланди підтвердили своє лідерство у захисті міжнародного права”, - наголосив Зеленський.
Нагадаємо
Нідерланди й Данія очолять коаліцію з підготовки українських пілотів на F-16. Як писали ЗМІ, Нідерланди ймовірно, відправлять в Україну американські винищувачі F-16 після навчання українських пілотів.