Какао теряет цену уже третий день подряд: какова причина

После достижения рекордных цен на какао бобы, рынок стал очень уязвимым, что привело к падению цен на 8%. Об этом пишет УНН со ссылкой на Вloomberg.

Детали

Кот-д'Ивуар, главный производитель какао, повысил цены на бобы среднего урожая на 50%, тогда как его сосед Гана изучает возможность принять подобное решение. Этот шаг обеих крупнейших стран-производителей может побудить производителей поставлять больше бобов и стимулировать инвестиции в их фермы.

Стоимость фьючерсов в Нью-Йорке упала на 3,9% до 9150 долларов за тонну, совершив продолжительное падение около 8% за три дня.

После очень значительного роста цен в течение первого квартала рынок какао был уязвимым к волне фиксации прибыли и дополнительной длительной ликвидации, что привело к тому, что цены значительно опустились до уровня последних максимумов - говорится в записке аналитиков The Hightower Report.

Быстрый рост цен на какао во второй половине марта, с 8 000 долларов США за тонну до 10 000 долларов США за тонну, возможно, был обусловлен импульсом, а не новыми фундаментальными изменениями в рыночном сценарии, отметили аналитики Citi Research, Они считают, что следующие два месяца могут оказаться переломным моментом в цикле роста цен на какао.

Напомним,

Фьючерсы на какао достигли беспрецедентной отметки $10 000 за тонну из-за плохого урожая в ключевых странах Западной Африки, что привело к третьему подряд годовому дефициту предложения и беспокойство относительно способности производить достаточное количество какао-бобов.

Цены на какао-бобы достигли 46-летнего максимума