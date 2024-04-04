Какао теряет цену уже третий день подряд: какова причина

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
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На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
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На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
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"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

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Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
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Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

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Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт
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Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт

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Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
3 апреля 2024, 15:19  •  134547 просмотра

Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
3 апреля 2024, 12:48  •  134036 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Эксклюзив
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
3 апреля 2024, 12:20  •  133436 просмотра

Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог

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Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
3 апреля 2024, 11:35  •  117256 просмотра

Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне

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3 апреля 2024, 11:28  •  167901 просмотра

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Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
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1 апреля 2024, 09:33  •  282986 просмотра

Какао теряет цену уже третий день подряд: какова причина

Фьючерсные цены на какао упали на 8% за три дня после достижения рекордных 10 тыс. долларов за тонну из-за фиксации прибыли и ликвидации предприятий, несмотря на проблемы с поставками.

Экономика •   •  4370 просмотра
Какао теряет цену уже третий день подряд: какова причина

Услуги по питанию курсантов двух военных институтов обойдутся в 45 миллионов гривен - ГОТ заключил контракты на второй квартал

Государственный оператор тыла заключил контракты на 45,2 миллиона гривен на услуги по питанию курсантов военных институтов Национального авиационного университета и Киевского национального университета имени Тараса Шевченко на второй квартал 2024 года, с экономией 24% и 23% по сравнению с довоенными ценами.

Экономика •   •  4506 просмотра
Услуги по питанию курсантов двух военных институтов обойдутся в 45 миллионов гривен - ГОТ заключил контракты на второй квартал

Кэмерон выразил сомнения относительно возможности размещения сухопутных войск Запада в Украине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон исключил развертывание западных войск непосредственно в Украине, назвав это нежелательной ситуацией, которая может стать мишенью для путина, и вместо этого выступил за предоставление военной помощи и оружия, чтобы помочь Украине защитить себя.

Война •   •  8621 просмотра
Кэмерон выразил сомнения относительно возможности размещения сухопутных войск Запада в Украине

На ВОТ Запорожской области захватчики планируют призыв жителей в армию россии, усиливаются фильтрационные мероприятия - глава Запорожской ОГА

После путинских фейковых "выборов" российские оккупанты планируют принудительно призвать в вооруженные силы рф максимальное количество жителей оккупированной части Запорожской области. С этой целью усиливаются фильтрационные мероприятия в Токмаке, Бердянске и Мелитополе и других населенных пунктах ВОТ.

Война •   •  8596 просмотра
На ВОТ Запорожской области захватчики планируют призыв жителей в армию россии, усиливаются фильтрационные мероприятия - глава Запорожской ОГА

Децентрализация генерирующих мощностей позволит обезопасить энергосистему от массированного ракетного террора - Кудрицкий

Руководитель "Укрэнерго" считает, что единственный способ защитить энергосистему Украины от российских атак - это децентрализовать генерирующие мощности, построив сотни малых электростанций вместо того, чтобы полагаться на несколько крупных.

Война •   •  9097 просмотра
Децентрализация генерирующих мощностей позволит обезопасить энергосистему от массированного ракетного террора - Кудрицкий

Кулеба: Помощь от США поступит до ноября

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ожидает, что заблокированная американская военная помощь поступит до ноября.

Война •   •  11300 просмотра
Кулеба: Помощь от США поступит до ноября

Готовил ракетные удары по аэродромам Кировоградщины: агент фсб получил 15 лет тюрьмы

Жителя Кропивницкого приговорили к 15 годам заключения за попытку предоставить фсб россии информацию, которая бы позволила нанести ракетные удары по аэродромам Кировоградщины.

Война •   •  11299 просмотра
Готовил ракетные удары по аэродромам Кировоградщины: агент фсб получил 15 лет тюрьмы

Германия реорганизует вооруженные силы: сделает их пригодными для ведения войны - Писториус

Германия реорганизует свои вооруженные силы, чтобы сделать их пригодными для ведения войны на фоне российской агрессии.

Новости Мира •   •  9261 просмотра
Германия реорганизует вооруженные силы: сделает их пригодными для ведения войны - Писториус

Шмыгаль встретился с Президентом Латвии: говорили о расширении оборонного сотрудничества и конфискации российских активов

Во время визита в Ригу премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом совместные планы по расширению сотрудничества, запуску совместного оборонного производства, вступлению Украины в ЕС и НАТО, конфискации российских активов в Латвии и усилению сотрудничества в сфере безопасности между двумя странами.

Война •   •  10053 просмотра
Шмыгаль встретился с Президентом Латвии: говорили о расширении оборонного сотрудничества и конфискации российских активов

Равно площади некоторых государств мира: сколько территорий Украины потенциально опасны из-за возможного минирования

Около 26% территории Украины, около 156 000 квадратных километров, являются потенциально опасными из-за заминирования в результате российского террора.

Война •   •  8850 просмотра
Равно площади некоторых государств мира: сколько территорий Украины потенциально опасны из-за возможного минирования