Как завтра будут выключать свет в Киеве и еще двух областях: в ДТЭК обнародовали графики
Киев • УНН
В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях объявлены графики отключений электроэнергии на 20 ноября. Для каждого региона определены 6 групп потребителей с различными временными промежутками отключений.
В ДТЭК обнародовали графики отключений на 20 ноября в Киеве и двух областях - Киевской и Днепропетровской, передает УНН со ссылкой на Данные компании.
Киев
1 группа
Свет будет отсутствовать
- с 07:00 до 11: 00
2 группа
Свет будет отсутствовать
- с 16:00 до 20: 00
3 группа
Свет будет отсутствовать
- с 10:00 до 14:00
4 группа
Свет будет отсутствовать
- с 19:00 до 23: 00
5 группа
Свет будет отсутствовать
- с 06:00 до 08: 00
- с 13:00 до 17: 00
6 группа
Завтра без отключений
Киевщина
1 группа
Свет будет отсутствовать
- с 15:00 до 19:00
2 группа
Свет будет отсутствовать
- с 06:00 до 10: 00
3 группа
Свет будет отсутствовать
- с 18:00 до 23: 00
4 группа
Свет будет отсутствовать
- с 09:00 до 13:00
5 группа
Завтра без отключений
6 группа
Свет будет отсутствовать
- с 12:00 до 16: 00
Днепропетровщина
1 группа
Свет будет отсутствовать
- с 07:00 до 11:00
2 группа
Свет будет отсутствовать
- с 16:00 до 20:00
3 группа
Свет будет отсутствовать
- с 10:00 до 14: 00
4 группа
Свет будет отсутствовать
- с 19:00 до 23: 00
5 группа
Свет будет отсутствовать
- с 06:00 до 08: 00
- с 13:00 до 17:00
6 группа
Завтра без отключений
График отключений света в Украине: завтра будет действовать одна очередь19 нояб. 2024, 16:04 • 10368 просмотров