Как завтра будут выключать свет в Киеве и еще двух областях: в ДТЭК обнародовали графики

В ДТЭК обнародовали графики отключений на 20 ноября в Киеве и двух областях - Киевской и Днепропетровской, передает УНН со ссылкой на Данные компании.

Киев

1 группа

Свет будет отсутствовать

- с 07:00 до 11: 00

2 группа

Свет будет отсутствовать

- с 16:00 до 20: 00

3 группа

Свет будет отсутствовать

- с 10:00 до 14:00

4 группа

Свет будет отсутствовать

- с 19:00 до 23: 00

5 группа

Свет будет отсутствовать

- с 06:00 до 08: 00

- с 13:00 до 17: 00

6 группа

Завтра без отключений

Киевщина

1 группа

Свет будет отсутствовать

- с 15:00 до 19:00

2 группа

Свет будет отсутствовать

- с 06:00 до 10: 00

3 группа

Свет будет отсутствовать

- с 18:00 до 23: 00

4 группа

Свет будет отсутствовать

- с 09:00 до 13:00

5 группа

Завтра без отключений

6 группа

Свет будет отсутствовать

- с 12:00 до 16: 00

Днепропетровщина

1 группа

Свет будет отсутствовать

- с 07:00 до 11:00

2 группа

Свет будет отсутствовать

- с 16:00 до 20:00

3 группа

Свет будет отсутствовать

- с 10:00 до 14: 00

4 группа

Свет будет отсутствовать

- с 19:00 до 23: 00

5 группа

Свет будет отсутствовать

- с 06:00 до 08: 00

- с 13:00 до 17:00

6 группа

Завтра без отключений

График отключений света в Украине: завтра будет действовать одна очередь